O Governo Regional está a estudar uma solução para aumentar o valor das bolsas atribuídas no âmbito dos estágios profissionais, de forma a acompanhar as exigências de remuneração previstas nos estatutos das ordens profissionais. A questão foi novamente abordada esta quinta-feira, numa reunião entre a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e a bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho.

No final do encontro, Paula Margarido explicou que, na sequência da alteração aos estatutos das ordens profissionais, em 2024, passou a ser obrigatório remunerar os estágios necessários para o acesso a determinadas profissões. Contudo, os valores das bolsas atribuídas pelo Instituto de Emprego da Madeira às entidades promotoras não estão, em alguns casos, ajustados às remunerações exigidas.

"No âmbito dos estágios profissionais, programas de emprego do Instituto de Emprego, nós temos a atribuição de uma bolsa às empresas que depois pagam aos estagiários, que não está adequada ao valor que, efectivamente, estão a pedir na sequência desta alteração ao estatuto das ordens profissionais", reconheceu a governante.

Nesse sentido, foi assumido o compromisso de avaliar, junto do Instituto de Emprego, uma forma de ajustar os apoios, nomeadamente através da ponderação do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), de modo a acomodar as exigências remuneratórias impostas às ordens profissionais.

A secretária regional esclareceu que a eventual medida não será direccionada exclusivamente aos psicólogos, mas que abrange outras profissões regulamentadas, uma vez que estas exigências resultam de orientações europeias.

"Temos estágios remunerados, mas efectivamente essa remuneração, que está a ser atribuída em bolsa, não é suficiente para fazer face a estas exigências dos estatutos das ordens profissionais. Vamos tentar encontrar uma solução que vá ao encontro daquilo que foi uma imposição por parte da União Europeia", explicou.

As diferenças entre os valores actualmente atribuídos e os montantes exigidos podem variar entre 20 e 150 euros mensais, adiantou Paula Margarido, ressalvando que ainda será necessário fazer uma análise para apurar o impacto financeiro e encontrar uma solução.

Uma das possibilidades em cima da mesa passa por recorrer aos mecanismos de financiamento do Fundo Social Europeu, tendo em conta que as novas exigências de remuneração resultam de orientações europeias.

Esta é já a segunda vez que o assunto é discutido entre as partes. Na primeira reunião, realizada no ano passado, foi equacionada uma solução que passava por utilizar o salário mínimo nacional como factor de ponderação. Contudo, a proposta não teve seguimento, tendo surgido divergências quanto à utilização do salário mínimo nacional ou regional como referência.

"Nós entendemos que é o nacional, mas não significa que o estagiário receba menos do que o salário mínimo regional, porque depois entram outras majorações", esclareceu Paula Margarido, acrescentando que o objectivo passa agora por encontrar uma alternativa através do Fundo Social Europeu.

"Se esta necessidade se impôs fruto de orientações da União Europeia, também terá de ser com estas fontes de financiamento que teremos de encontrar, juntos, uma solução que se impõe com a maior brevidade", afirmou.

Outra das questões ainda por definir é se uma eventual actualização abrangerá apenas os estágios profissionais obrigatórios para o acesso a uma profissão regulamentada ou se será alargada a todas as bolsas de estágio. Segundo Paula Margarido, a intenção é avaliar as duas possibilidades, evitando criar diferenças de tratamento entre estagiários.

"Parece-nos injusto estar a colocar essa majoração ou esse benefício só para as bolsas de estágio profissional de acesso à profissão", referiu, acrescentando que será necessário calcular o impacto orçamental de cada cenário.

Paula Margarido garantiu que a situação já está sinalizada junto do Instituto de Emprego da Madeira e manifestou a intenção de que o processo fique devidamente encaminhado até ao final deste ano. Ressalvou, contudo, que ainda não é possível confirmar que as bolsas vão aumentar, estando a decorrer os estudos necessários para encontrar uma solução.

Distribuição de psicólogos exige atenção às especificidades territoriais

A distribuição dos psicólogos na Região Autónoma da Madeira foi outra das questões abordadas. Aos jornalistas, a bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses chamou a atenção para as necessidades específicas de diferentes zonas do território, apesar de considerar que, na generalidade, a Região apresenta um bom rácio de profissionais por habitante.

Sofia Ramalho reconheceu que os rácios nem sempre correspondem às necessidades específicas de determinadas localidades, apontando como exemplos escolas onde os casos de violência podem ser mais frequentes ou zonas marcadas por maiores fragilidades socioeconómicas.

Defendeu, por isso, que a distribuição não deve ser definida exclusivamente com base em rácios populacionais, uma vez que existem diferenças entre os vários territórios.

Na área da saúde, destacou ainda a necessidade de investir nos cuidados de saúde primários, apesar de considerar que, no conjunto do sector, os rácios existentes são positivos.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses está a realizar hoje uma jornada de reuniões institucionais na Madeira, no âmbito da iniciativa 'OPP + Próxima', promovida pela Delegação Regional da Madeira.