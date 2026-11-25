A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) realiza amanhã, quinta-feira, 26 de Novembro, uma jornada de reuniões institucionais na Madeira, no âmbito da iniciativa "OPP + Próxima", promovida pela Delegação Regional da Madeira.

O programa inclui encontros com representantes do Governo Regional, do Instituto de Segurança Social da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal, tendo como temas centrais o exercício profissional da Psicologia, o acesso à profissão através do Ano Profissional Júnior e o reforço da cooperação institucional.

A comitiva da OPP será liderada pela bastonária, Sofia Ramalho, acompanhada pelos vice-presidentes Alexandra Antunes e Daniel Teixeira Coelho e pelos vogais Joana Alexandre e Renato Gomes Carvalho. Participam também a presidente da Delegação Regional da Madeira, Ana Paula Alves, e os vogais Marisa Alexandre, Ivo Pereira, Isabel Rocha e José Alberto Gonçalves.

A primeira reunião está agendada para as 10h00, com a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido. Em cima da mesa estarão questões relacionadas com o exercício da Psicologia e as condições de acesso à profissão, com particular atenção aos estágios profissionais do Ano Profissional Júnior.

Pelas 11h30, a delegação será recebida por Nivalda Gonçalves, presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, seguindo-se um encontro com os psicólogos que exercem funções naquela instituição.

Durante a tarde, às 15h00, terá lugar a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Câmara Municipal do Funchal, numa sessão que contará com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho.

Meia hora depois, está prevista uma reunião com os psicólogos do Município, na qual participará a vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Área Social, Educação, Saúde e Juventude e Desporto.

A iniciativa "OPP + Próxima" pretende aprofundar o conhecimento sobre a realidade profissional dos psicólogos nos diferentes territórios, auscultar as suas necessidades e desafios e reforçar a articulação com as entidades regionais. A Ordem procura, desta forma, valorizar o contributo da Psicologia para a definição de políticas públicas, o desenvolvimento das comunidades e o bem-estar da população.