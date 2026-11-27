A Madeira acolhe, este fim-de-semana, dias 28 e 29 de Novembro, as comemorações do Dia Nacional do Engenheiro, uma iniciativa que reúne no Funchal cerca de 400 profissionais de todo o País

A sessão Solene do Dia Nacional do Engenheiro tem início marcado para as 15 horas, no Centro de Congressos da Madeira, com homenagem e reconhecimento público de profissionais e instituições que se destacam pelo seu percurso e contributo para a Engenharia.

"Entre os momentos de maior significado, destaca-se a entrega dos diplomas de Membro Conselheiro e de Membro Especialista, bem como a homenagem aos membros que completam 50 anos de inscrição na Ordem dos Engenheiros, assinalando meio século de ligação à profissão e à instituição", indica nota à imprensa.

A sessão contemplará igualmente a atribuição da Medalha de Prata a Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração da Martifer, a proclamação da Universidade da Madeira como Membro Honorário Coletivo e a proclamação de José Roquette e Rui Moreira como novos Membros Honorários Individuais da Ordem dos Engenheiros.

A dimensão internacional estará também muito presente nas comorações do Dia Nacional do Engenheiro, com a atribuição de uma Distinção Internacional a Vinicius Marchese, Presidente do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, a congènere da Ordem dos Engenheiros no Brasil, e também através da evocação das associações profissionais de engenheiros das Honduras e da Irlanda, especificamente o Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) e a Engineers Ireland (EI), reforçando os laços de cooperação e a dimensão internacional da Engenharia.

O programa inclui ainda a apresentação das conclusões do Ano OE para a Segurança e Defesa e a atribuição pública da certificação do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social à Ordem dos Engenheiros.