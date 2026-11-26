O vereador do Chega, Luís Filipe Santos votou, hoje, contra a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2027 apresentado pelo executivo funchalense, por considerar que o documento aponta "prioridades erradas, falta de ambição na resolução dos problemas quotidianos da população e uma preocupante aposta no crescimento da despesa corrente".

No final da reunião de câmara desta quinta-feira, questionou onde está a melhoria concreta da vida dos funchalenses, tendo em conta que o orçamento é de quase 170 milhões de euros, mais 24,3% do que em 2026. "Mais dinheiro não significa necessariamente melhor gestão. E um orçamento maior não significa uma cidade melhor", atira.

Olhando os números referentes ao recrutamento de pessoal e despesas com os mesmos, o partido afirma não colocar em causa a necessidade de trabalhadores nos serviços municipais, mas sim se este crescimento da estrutura municipal está devidamente acompanhado por resultados concretos na qualidade dos serviços prestados à população.

"Enquanto a despesa cresce, os problemas das ruas, dos passeios, da iluminação e das infraestruturas continuam à espera de respostas", afirma Luís Filipe Santos, que considera ser particularmente difícil compreender que, "num orçamento desta dimensão, o investimento em resíduos sólidos diminua 1,5%, a iluminação pública sofra um corte de 30%, ficando reduzida a apenas 41.819 euros, e a verba destinada aos transportes e comunicações, onde se incluem intervenções na rede viária e acessibilidades, também registe uma redução de 1%".

O vereador considera que, também na área financeira, existem sinais que merecem especial atenção. "A previsão aponta para uma redução de 47,4% dos fluxos de caixa das actividades operacionais e para uma variação negativa de caixa e seus equivalentes superior a 3,15 milhões de euros em 2027".

O Chega tinha apresentado propostas, como "utilizar parte da receita turística para aliviar os encargos das famílias com a água e os resíduos, suspender a atualização automática de 3,83% das taxas municipais e criar condições mais favoráveis à instalação de novas empresas, através da isenção de determinadas taxas municipais no primeiro ano de actividade", bem como "intervenções urgentes nas infraestruturas de saneamento da baixa do Funchal, particularmente na envolvente da Sé e na zona do Apolo". Contudo, estas ideias não foram tidas em conta.