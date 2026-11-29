O líder FC Porto vai tentar hoje obter a 12.ª vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, no clássico com o Sporting, que está proibido de perder para continuar 'vivo' na luta pelo título.

Com 33 pontos na liderança, face aos 11 triunfos em outras tantas rondas na prova, o campeão nacional pode, praticamente, arredar os 'leões', terceiros, com 24, das contas pelo título nacional, já que nova vitória portista deixaria os lisboetas a 12 pontos do topo, ao mesmo tempo que colocaria os 'dragões' a apenas um triunfo de igualarem o seu recorde a abrir a competição, que remonta à época 1939/40, com 13 triunfos.

O segundo posicionado Benfica, que recebe o Famalicão na segunda-feira, está a cinco pontos dos 'dragões' e pode beneficiar com o desfecho do 'clássico'.

O início perfeito na I Liga, bem como a segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões, no reduto dos neerlandeses do Feyenoord (1-0), reabrindo a possibilidade de se apurar para a fase seguinte, deixa evidente o bom momento vivido pela equipa orientada por Francesco Farioli, apesar de, pelo meio, ter sofrido bastante para garantir os oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Paredes, da Liga 3, imperando apenas nos penáltis.

Por sua vez, os 'verdes e brancos' não sentiram sobressaltos na prova 'rainha', ultrapassando a União da Serra, do Campeonato de Portugal, por 4-0, num resultado fabricado no segundo tempo, e empatando depois a dois golos na receção ao Manchester United, na quinta jornada da 'Champions'.

No Estádio do Dragão, nas últimas 20 temporadas, o Sporting só conseguiu triunfar duas vezes em jogos para o campeonato, com a última em abril de 2016, embora, nas últimas três épocas, os 'leões' tenham saído da casa do FC Porto com igualdades.

O jogo de cartaz da ronda 12, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga, está agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, pouco depois de o sétimo classificado Gil Vicente receber o lantena-vermelha Estoril Praia, a única equipa que ainda não venceu na prova e que soma apenas dois pontos.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 nov:

Marítimo - Nacional, 1-2

- Sábado, 28 nov:

Arouca - Rio Ave, 0-0

Moreirense - Santa Clara, 0-2.

Académico de Viseu - Alverca, 1-2

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 1-1

- Domingo, 29 nov:

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00.

FC Porto - Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 30 nov:

Benfica - Famalicão, 20:15.

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15.