O JPP alertou, hoje, para a falta de investimento e para a degradação do Mercado Abastecedor dos Prazeres, através do vereador da Câmara Municipal da Calheta e deputado Basílio Santos. O parlamentar identificou vários problemas e pediu uma intervenção urgente.

Avarias em equipamentos essenciais ao processamento de batata, cenoura e batata-doce são alguns exemplos do estado de degradação, bem como graves infiltrações na zona das câmaras frigoríficas. Além disso, aponta escassez de recursos humanos, apontando que são situações que comprometem o normal funcionamento do mercado e prejudicam agricultores e comerciantes.

O eleito do JPP criticou igualmente a redução do investimento previsto para a modernização dos mercados abastecedores da Região. “Enquanto no Programa Plurianual de Investimentos para 2026 estava prevista uma dotação de 13,7 milhões de euros para a modernização das tecnologias hortofrutícolas dos mercados abastecedores da RAM, o programa aprovado para o próximo ano reduziu esse montante para apenas 2,9 milhões de euros”, denunciou, apontando para um corte drástico na ordem dos 10,8 milhões de euros.

Basílio Santos considerou que esta redução demonstra "a falta de prioridade atribuída pelo Governo Regional à modernização das infraestruturas agrícolas", lembrando que as avarias recorrentes obrigam frequentemente os produtores a deslocarem-se entre diferentes mercados, com custos e transtornos acrescidos para a sua actividade.

Nesse sentido, apela a uma intervenção urgente da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, defendendo a reparação dos equipamentos, a resolução das infiltrações e o reforço dos meios humanos. “O sector agrícola necessita de infraestruturas modernas, funcionais e devidamente equipadas. O abandono e a falta de investimento que hoje constatamos no Mercado Abastecedor dos Prazeres são mais um exemplo das dificuldades que os agricultores têm vindo a enfrentar e que exigem uma resposta rápida por parte do Governo Regional”, concluiu.