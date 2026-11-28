A Praceta 24 de Junho, na Calheta, acolhe até amanhã a 9.ª edição do Green Market Madeira, sob o tema 'Natal com Alma — O eco-mercado circular que une artesãos e comunidade para viver, criar e celebrar com intenção'. No total, 70 marcas regionais — entre as quais 21 projetos locais da Calheta e 17 marcas certificadas pelo IVBAM - reúnem-se numa mostra que cruza artesanato tradicional, design sustentável, gastronomia, produtos biológicos e economia circular.

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, acompanhada pelo vice-presidente, visitou o certame, que contou, esta tarde, com várias iniciativas como uma mesa-redonda, oficinas criativas e uma exposição de decoração natalícia feita com materiais reciclados pelos alunos da EB1/PE do Estreito da Calheta, da EBS da Calheta e da EB1/PE do Lombo do Guiné.

"Hoje sentimos na Praceta uma energia incrível e um envolvimento genuíno da comunidade — desde as escolas e as famílias nas oficinas até ao público a cantar, tocar instrumentos e chamar as Festas connosco. E ver a resposta solidária tão expressiva para com o Centro da Mãe enche-nos o coração. Hoje continuamos e queremos sentir ainda mais este abraço solidário das pessoas: cada contributo conta para fazermos a diferença juntos", destaca Carlota Gouveia, da organização do Green Market Madeira.

O evento continua este domingo, entre as 11h e as 19 horas, com entrada livre, novas marcas expositoras, gastronomia local e o ponto de recolha solidária aberto durante todo o dia para o Centro da Mãe.

A programação arranca após a abertura às 11 horas com a oficina criativa 'Coroa de Natal', orientada por Isabel Gouveia (CEDECS), às 11h30, seguida às 13h00 pelo momento "Sabores com História: 6 Pães, 6 Histórias", com apresentação e degustação de pão sem glúten pelo projecto Miolo. A tarde prossegue com música ao vivo por Lourenço Gonçalves às 14 horas, a sessão de saber-fazer "Searas de Natal" novamente pela professora Isabel Gouveia (CEDECS) às 15h30, o showcooking "Ceia de Natal Vegana" com Rute Fernandes (VegMadeira) às 16h30 e o concerto dos Westside às 17h30, antes do encerramento às 19 horas, decorrendo ainda ao longo de todo o dia demonstrações ao vivo de Vimes e Tanoaria.