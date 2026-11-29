O 8.º Torneio Quinta do Padel-Confeitaria termina hoje, na Quinta do Padel, um evento que reuniu 85 duplas e 170 jogadores, numa edição marcada pela estreia do nível Masculinos 1 e por uma forte componente solidária.

A competição vai distribuir 1.350 euros por instituições e associações de carácter social. Em cada uma das seis categorias, as duplas finalistas poderão escolher uma entidade beneficiária, mediante validação da organização, cabendo 150 euros à vencedora e 75 euros à finalista.

A prova contemplou os níveis masculinos 1, 2, 3 e 4 e femininos 4 e 6, com 126 jogos na fase de grupos e 50 encontros na fase a eliminar. As finais estão agendadas para hoje, dia 29, com a decisão do nível 1 masculino marcada para as 17h30.

O torneio encerra com a entrega dos prémios e dos donativos solidários, seguida de um momento de convívio.

Ainda hoje, também no desporto, destaque para o encontro Francisco Franco – Sporting, da Liga feminina de basquetebol, pelas 11 horas, no Pavilhão da Francisco Franco.

Na política, o PSD tem agendada uma iniciativa, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10h30.

Efemérides

1807 - Invasões: As forças francesas entram em Lisboa. A regência é substituída pelo poder da Junta do chamado El-Rei Junot.

1874 - Nasce, em Avanca, António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, médico, neurologista, cientista, professor, político, escritor, ensaísta e industrial. Criador da psicocirurgia e Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949 pela descoberta da leucotomia pré-frontal (lobotomia).

1899 - O suíço Hans-Max Gamper Haessig, Joan Gamper, e mais 11 homens (Otto Kunzle e Walter Wild da Suíça; John e William Parsons da Inglaterra; Otto Maier da Alemanha; e Lluís d'Ossó, Bartomeu Terradas, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol e Josep Llobet da Catalunha) fundam o FC de Barcelona, durante uma reunião no ginásio Sole.

1924 - Morre, com 65 anos, o compositor italiano Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, Giacomo Puccini, autor de "La Bohéme" (1896), "Tosca" (1900) e "Madame Butterfly" (1904).

1926 - O general António Óscar de Fragoso Carmona assume a Presidência da República, no âmbito da Ditadura Nacional saída do golpe de 28 de maio.

1929 - Richard Evelyn Byrd, tenente da marinha norte-americana, efetua o primeiro voo sobre o Polo Norte.

1945 - Joseph Tito proclama a constituição da República Socialista da Jugoslávia.

1947 - A Organização das Nações Unidas (ONU) aprova, pela resolução 181, o plano de divisão da Palestina em dois territórios - um judaico e outro palestiniano -, dando origem ao Estado de Israel no ano seguinte.

1962 - A França e o Reino Unido estabelecem o acordo para a construção do avião supersónico Concorde.

1968 - A Organização das Nações Unidas (ONU) condena de novo a política colonial portuguesa que considera "uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

1973 - A Cimeira Árabe aprova a resolução para o embargo de petróleo a Portugal. Em causa, a guerra em África.

1981 - Morre, com 43 anos, a atriz norte-americana Natalia Nikolaevna Zackharenko, Nathalie Wood.

1985 - Entra em vigor o acordo entre Londres e Dublin que concede à República irlandesa um papel consultivo formal no governo da província britânica da Irlanda do Norte.

1986 - Morre, com 82 anos, o ator norte-americano Archibald Alexander Leach, Cary Grant.

1987 - A Swapo inaugura em Luanda a sua agência noticiosa, The Namibian Press Agency (Nampa).

1989 - Revolução de Veludo na Checoslováquia: Vasil Mohorita, dirigente do Partido Comunista, promete eleições livres no prazo de um ano.

1990 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 678 que autoriza o recurso à força para obrigar o Iraque a retirar do Kuwait até 15 de janeiro.

2000 - Votação final do Orçamento do Estado para 2001. O documento é aprovado com os votos do PS e com a abstenção do deputado independente, ex-CDS/PP, Daniel Campelo. Todos os partidos da oposição votam contra.

2001 - Morre, com 58 anos, o músico britânico George Harrison, cofundador e guitarrista dos Beatles.

2002 - O tribunal indonésio de direitos humanos absolve o antigo comandante militar de Díli, Endar Priyanto, dos crimes cometidos em Timor-Leste, alegando que o processo não foi provado pela Procuradoria.

2005 - Morre, com 77 anos, Manuel de Brito, o mais antigo galerista português, fundador da Galeria 111, em Lisboa, importante colecionador e dinamizador da arte portuguesa contemporânea.

2006 - Toma posse o presidente do novo governo da Catalunha, Espanha, o socialista José Montilla.

- O Papa Bento XVI celebra a primeira missa na igreja da Virgem Maria, perto das ruínas da mítica cidade de Éfeso, num país muçulmano, no segundo dia da sua visita à Turquia.

- Morre, com 37 anos, Pedro Cabral Adão, diplomata, cônsul de Portugal em Goa, Índia.

- Morre, aos 47 anos, José Matias Poeta, historiador e cinéfilo, um dos principais animadores do antigo Festival de Cinema da Figueira da Foz.

2007 - Os ministros dos Transportes e das Telecomunicações da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o projeto de sistema de navegação por satélite Galileo.

2008 - O escritor português António Lobo Antunes recebe, na cidade mexicana de Guadalajara, o Prémio de Literatura em Línguas Românicas, no primeiro dia da XXII Feira Internacional do Livro.

- Morre, com 90 anos, o arquiteto dinamarquês Jorn Utzon, distinguido com o Prémio Pritzker pela criação da Sydney Opera House, na Austrália, segundo o júri, um dos mais icónicos edifícios do século XX.

2009 - Suíça referenda minaretes. Vitória folgada da proibição de construção de minaretes nas mesquitas do país, levada à votação popular por iniciativa da direita nacionalista. A ministra suíça das Relações Exteriores, Micheline Calmy-Rey, manifesta-se "chocada" com o resultado.

2011 - O médico pessoal do músico norte-americano Michael Jackson, Conrad Murray, é condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário do cantor, a 25 de junho de 2009.

2012 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução para a elevação do estatuto da Palestina a Estado observador não-membro. A resolução é aprovada com 138 votos a favor, nove votos contra e 41 abstenções.

- Morre, com 78 anos, Duarte Pimentel, artista plástico açoriano.

2014 - Confrontos entre manifestantes pró democracia e polícia, em Hong Kong, China, resultam em dez feridos e 28 detidos, após quatro noites de tensão no bairro de Mong Kok.

2016 - Cinco pessoas sobrevivem a um desastre de avião, perto do aeroporto internacional da cidade colombiana de Medellín, e 76 morrem. O aparelho fazia um voo 'charter' com 81 pessoas a bordo, incluindo a equipa de futebol brasileira Chapecoense Real, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana com uma equipa colombiana.

2017 - Morre, aos 79 anos, Belmiro de Azevedo, engenheiro e empresário, durante décadas líder da Sonae - Sociedade Nacional de Estratificados.

2018 - A música reggae jamaicana é inscrita na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2019 - Duas pessoas, além do atacante, morrem vítimas de um ataque na Ponte de Londres, em Inglaterra, e várias ficam feridas, algumas em estado grave.

- Morre, aos 101 anos, Yasuhiro Nakasone, politico conservador japonês, primeiro-ministro entre 1982 e 1987.

2020 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido no XXI congresso nacional do partido, em Loures, Lisboa.

- Morre, aos 42 anos, Papa Bouba Diop, ex-futebolista senegalês, autor do primeiro golo do Senegal em Mundiais.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta pela segunda vez o Decreto da Assembleia da República n.º 199/XIV, de 5 de novembro de 2021, que despenaliza a morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido.

- O argentino Lionel Messi conquista pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

- Morre, com 55 anos, João Alexandre 'Dapin', o primeiro surfista português de nível internacional, vice-campeão europeu em 1991.

2023 - Morre, aos 100 anos, Henry Kissinger, nascido na Alemanha numa família judia, antigo secretário de Estado norte-americano, figura incontornável da diplomacia mundial durante a Guerra Fria, dominou a política externa dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Prémio Nobel da Paz em 1973 juntamente com o homólogo vietnamita Le Duc Thuo pelas negociações secretas para pôr fim à guerra do Vietname.

2024 -- O PS entrega no parlamento um projeto que pede ao Governo português que reconheça de imediato o Estado da Palestina para dar "um sinal claro" à comunidade internacional da urgência da solução de dois Estados.

- O Orçamento do Estado para 2025 é aprovado, em votação final global, com votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS. Os restantes partidos da oposição -- Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN -- votaram contra.

- Morre, aos 25 anos, Tchinda Andrade, a primeira mulher "abertamente declarada transgénero em Cabo Verde", ganhou notoriedade internacional, em 2013, ao protagonizar o documentário "Tchindas", sobre mulheres transgénero cabo-verdianas.

2025 - Morre, aos 88 anos, Tom Stoppard, dramaturgo e argumentista britânico com longo e premiado percurso no teatro e cinema. Ganhou um Óscar e um Globo de Ouro pelo argumento do filme "A Paixão de Shakespeare" (1998).

Dizem que a guerra passa: esta minha passou-me para os ossos e não sai Fernando Assis Pacheco (1937-95), jornalista, poeta e escritor português

Este é o tricentésimo trigésimo quarto dia do ano. Faltam 32 dias para o termo de 2026.