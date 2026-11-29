O presidente do partido espanhol de extrema-direita Vox, Santiago Abascal, pediu hoje uma "participação massiva" nas eleições deste domingo em Espanha para "não haver arrependimentos".

Abasbal apelou "a uma participação massiva para não haver arrependimentos amanhã", numa declaração a jornalistas depois de ter votado, em Madrid.

O líder do Vox - que as sondagens mais recentes dizem que será o terceiro partido mais votado hoje e o que mais crescerá em relação às eleições anteriores, com possibilidade de entrar no próximo governo - disse confiar que os espanhóis poderão votar "de forma livre e pacífica" e "sem medo e sem pessimismo".

Abascal insistiu em pedir aos eleitores para irem votar "com coragem e esperança" e de "maneira massiva".

"Uma votação massiva favorece o povo" e "legitima a democracia, que é o maior exercício de soberania que podem fazer os espanhóis", defendeu.

Para o presidente do Vox, uma "participação massiva" afasta também "qualquer tipo de batota ou intimidação".

Espanha vota hoje em legislativas antecipadas com as sondagens mais recentes a anunciarem como cenário mais provável uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento suficiente para acabar com oito anos de governos de esquerda.

As eleições foram convocadas em 05 de outubro pelo atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que pôs fim à legislatura iniciada em 2023 depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o governo tinha avançado face a manifestações com milhares de pessoas nas ruas em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.

Estas são as XVII eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, que morreu em novembro de 1975, e estão chamados a votar 38.616.949 eleitores, mais 1,2 milhões do que nas legislativas anteriores, de 2023.

A lei espanhola proíbe a publicação de sondagens nos cinco dias anteriores às eleições, pelo que as mais recentes são de segunda-feira.

A maioria das sondagens publicadas nesse dia colocavam o Partido Popular (PP, direita), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como força mais votada, mas sem maioria absoluta, e o Vox (extrema-direita), presidido por Santiago Abascal, com possibilidade de duplicar a atual bancada de 33 deputados.

PP e Vox, em conjunto, terão cerca de 190 deputados, mais 14 do que os 176 mínimos necessários para uma maioria absoluta, segundo a média de todas as sondagens, calculada pelos meios de comunicação social espanhóis.

Os dois partidos governam coligados em quatro regiões autónomas e têm admitido aliar-se também a nível nacional.