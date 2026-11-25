O primeiro-ministro israelita cessante, Benjamin Netanyahu, pediu hoje o fim imediato do seu julgamento, depois de os juízes terem recomendado o arquivamento das acusações nos principais casos que enfrenta por corrupção.

Numa declaração a partir do parlamento (Knesset) transmitida pela televisão, Netanyahu comentou que foram precisos "dez anos de terrível sofrimento" para que "a verdade viesse a público, perante todos", devido a casos que considera fabricados.

"Eu disse, há dez anos: não vai dar em nada, porque não havia nada", declarou, defendendo o arquivamento dos processos.

Os juízes que presidem ao julgamento no Tribunal Distrital de Jerusalém recomendaram hoje que a procuradora-geral retire as acusações mais graves contra Netanyahu, que incluem suborno e fraude.

"Dez anos de terrível sofrimento para mim, para a minha mulher, para os meus filhos. De interrogatórios, de difamação, de incitamento extremo que fere a alma", lamentou o chefe do Governo cessante, num momento em que se desconhece o seu futuro político desde o impasse criado pelas legislativas de 27 de outubro.

No processo principal, apelidado de "Caso 4000", Netanyahu é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança por alegadamente ter concedido favores governamentais ao responsável da maior empresa de telecomunicações de Israel, a Bezeq, em troca de cobertura mediática favorável.

Durante uma breve audiência, na qual foi convocada a procuradora-geral, Gali Baharav-Miara, a juíza Rivka Friedman-Feldman afirmou hoje que "a acusação de suborno levanta dificuldades consideráveis", particularmente devido a inconsistências no depoimento de uma testemunha-chave.

"Acreditamos que as hipóteses de condenação são suficientemente baixas para justificar uma reavaliação", acrescentou a juíza, citada pelos meios de comunicação social israelitas, ao colocar em causa os méritos da continuidade do processo

Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo israelita em exercício a enfrentar acusações criminais.

Os juízes também levantaram dúvidas sobre a qualificação jurídica das acusações de fraude e abuso de confiança num segundo processo, relacionado com troca de favores com outro magnata de media no chamado "Caso 2000".

Levantaram ainda dúvidas sobre um terceiro processo a propósito da aceitação por Benjamin Netanyahu e a sua mulher, Sara, de presentes de luxo de empresários estrangeiros, sugerindo à procuradora-geral que o "interesse público exige uma reflexão" do caso, o que está a ser interpretado pela imprensa israelita como um apelo para acordo judicial.

Em resposta, Gali Baharav-Miara, que mantém uma relação tensa com Netanyahu, disse que vai analisar com a sua equipa as recomendações do tribunal.

"Há apenas duas formas de encerrar um caso: um veredicto ou um acordo adequado [entre a defesa e a acusação]", observou a magistrada, segundo os media nacionais.

Benjamin Netanyahu solicitou um perdão presidencial neste julgamento em novembro de 2025, com apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump, que tinha feito o mesmo apelo ao homólogo israelita, Isaac Herzog, que não foi correspondido.

Israel encontra-se num impasse político desde as legislativas, que deram a vitória ao Likud, de Netanyahu, mas foi o seu principal adversário e líder do partido Yashar! (Íntegro!), o antigo chefe das forças armadas Gadi Eisenkot, que recebeu mais recomendações para formar governo.

Netanyahu propõe a criação de um "governo de unidade nacional", chefiado por ele próprio, uma solução que tem sido rejeitada pelo bloco de oposição liderado pelo Yashar!, que em alternativa deseja um executivo de "emergência nacional" sem o primeiro-ministro cessante.

Gadi Eisenkot tem o prazo legal de aprovar um governo até 06 de dezembro, prorrogável por mais 14 dias.

Se não o conseguir, outro candidato será indicado pelo Presidente israelita para formar um executivo em 28 dias, não prorrogáveis e sob ameaça de novas eleições.