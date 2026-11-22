A 7.ª Convenção Nacional do Chega termina hoje com a eleição dos novos órgãos nacionais, incluindo a Direção e o Conselho Nacional, e o discurso de encerramento do líder, André Ventura.

O presidente do Chega propôs a recondução de todos os elementos atuais da sua Direção Nacional e também do Conselho de Jurisdição e da Mesa da Convenção e do Conselho Nacional.

Além de André Ventura, a direção é composta pelos vice-presidentes António Tânger Corrêa, Pedro Frazão e Marta Trindade e pelos adjuntos Rui Paulo Sousa, Pedro Pinto, Patrícia Carvalho, Rita Matias, Ricardo Regalla e Diogo Pacheco de Amorim.

Ao Conselho Nacional foram admitidas sete listas e à Jurisdição duas - a indicada por Ventura, encabeçada por Bernardo Pessanha, e a proposta por Mayza Consentino, advogada de elementos do grupo 1143.

A votação para os órgãos (por voto secreto) e das 92 moções temáticas (por voto eletrónico) vai decorrer de manhã, não estando previstos outros trabalhos nesse período.

O encerramento está marcado para depois de almoço, com o anúncio dos resultados e posse dos novos órgãos, seguindo-se o discurso de André Ventura.

A 7.ª Convenção Nacional do Chega, com caráter extraordinário, decorre no Pavilhão Municipal do Entroncamento (distrito de Santarém).

No sábado, na primeira vez que se dirigiu à Convenção, o presidente do Chega desafiou o partido a mostrar uma imagem de unidade, dizendo sentir que o Chega está "mesmo, mesmo na curva da história" para governar.

André Ventura pediu também a todos os delegados que subscrevessem as suas listas aos vários órgãos, apelo que teve resposta em várias intervenções.

O presidente do Chega criticou ainda o primeiro-ministro, Luís Montenegro, acusando-o de irresponsabilidade por "nunca dar a cara" quando o país está confrontado com problemas.

Os trabalhos de sábado ficaram também marcados pelas intervenções do deputado Bruno Nunes e do líder parlamentar, Pedro Pinto.

Durante o período de intervenções políticas, Bruno Nunes - que tem sido apontado como oposição interna - assegurou que nunca se candidatará contra o presidente do partido em eleições internas e considerou que o caminho para governar Portugal faz-se com união e com André Ventura.

"Nunca me candidatarei contra André Ventura. A minha lealdade é para com o partido, a minha lealdade é para com a união do partido. De uma vez por todas, parem com a porra da brincadeira", afirmou o dirigente, numa intervenção que levantou a Convenção.

Nos últimos dias, o deputado assumiu que tinha a intenção de se candidatar ao Conselho Nacional de Jurisdição do partido, mas recuou quando o líder disse que iria avançar com listas aos órgãos nacionais, que pretendia serem de união.

Minutos depois, Pedro Pinto recusou guerras internas no Chega e afirmou que "a única fação" no partido é a de André Ventura, manifestando-se convicto numa vitória já nas próximas eleições legislativas.

Também o deputado madeirense Francisco Gomes interveio na Convenção, defendendo que o Chega está "pronto para governar Portugal". Na intervenção, segundo um comunicado divulgado pelo próprio, criticou as políticas sociais e de imigração e associou a atribuição de apoios públicos e habitação a imigrantes e à comunidade cigana, recorrendo a uma expressão depreciativa para se referir a esta última. O comunicado não apresenta dados que sustentem essa acusação nem medidas concretas dirigidas às populações mencionadas.

No encerramento, o Governo vai estar representado pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e o PSD pelo presidente da distrital de Santarém, Ricardo Oliveira.

Pelo CDS-PP, parceiro de coligação do PSD no Governo, estarão o vice-presidente e secretário de Estado Telmo Correia, o secretário-geral Pedro Morais Soares e o líder distrital Pedro Pereira.

A IL estará representada pelo vice-presidente André Abrantes Amaral e o dirigente Paulo Ventura.

Esta reunião do órgão máximo do Chega deveria ter arrancado na sexta-feira, mas os trabalhos do primeiro dia foram cancelados devido a uma ameaça de bomba no Pavilhão Municipal do Entroncamento (Santarém), que se revelou falsa, mas obrigou à evacuação da sala perto das 23:00.