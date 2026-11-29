O presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, pediu hoje aos espanhóis para votarem sem medo e com memória nas legislativas deste domingo e enviou "um abraço a Portugal".

"Quero dizer aos espanhóis que não votem com medo, votem com memória", disse o líder do PP, depois de ter votado, em Madrid.

Para Feijóo, o favorito a vencer as eleições, segundo as sondagens mais recentes, "hoje os espanhóis decidem o futuro, o destino e a orientação de Espanha não só para os próximos quatro anos, mas provavelmente para a próxima década".

"Pode haver um antes e um depois na política espanhola em função do resultado" das eleições, acrescentou, antes de insistir no apelo a que os eleitores votem com "memória e convicção".

O líder do PP disse que propõe "esperança" e afirmou estar convencido de que hoje à noite se vai festejar e celebrar a democracia e que "compete a todos" aceitar o resultado das eleições.

"Confio na limpeza do escrutínio", realçou.

Questionado sobre a ida a Ceuta no sábado, dia de reflexão para as eleições, Feijóo justificou que é "uma cidade espanhola" que foi "dar um abraço ao presidente" do município, também do PP, e que irá a Ceuta "todas as vezes que considerar oportuno".

Feijóo não teve agenda pública nem fez declarações em Ceuta no sábado, tendo o PP divulgado imagens do líder do partido a passear na cidade com o presidente do município, Juan Jesus Vivas.

Também outros partidos divulgaram imagens sobre as atividades dos candidatos no sábado, como um passeio de bicicleta do líder do PSOE, Pedro Sánchez.

Ceuta, onde entraram dezenas de milhares de pessoas ilegalmente em 24 horas no final de julho, foi um dos temas que esteve no centro da campanha eleitoral das eleições espanholas.

Nas declarações que fez aos jornalistas depois de ter votado, Feijóo, referindo a imprensa internacional presente, enviou "um abraço a Portugal"

"Portugal é um dos países fundamentais com quem vamos trabalhar se tivermos responsabilidade de governo", afirmou.

Espanha e Portugal "têm de ser sem dúvida os protagonistas do sul da Europa", disse ainda.

Espanha vota hoje em legislativas antecipadas com as sondagens mais recentes a anunciarem como cenário mais provável uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento suficiente para acabar com oito anos de governos de esquerda.

As eleições foram convocadas em 05 de outubro pelo atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que pôs fim à legislatura iniciada em 2023 depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o governo tinha avançado face a manifestações com milhares de pessoas nas ruas em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.

Estas são as XVII eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, que morreu em novembro de 1975, e estão chamados a votar 38.616.949 eleitores, mais 1,2 milhões do que nas legislativas anteriores, de 2023.