Emmanuel Macron pede unidade e consenso antes da eleição do líder da Francofonia

O Presidente da França, Emmanuel Macron, pediu hoje unidade e consenso na véspera da eleição do novo secretário-geral da Organização Internacional da Francofonia (OIF), fonte de tensões entre República Democrática do Congo e Ruanda.

A expansão e a abertura da Francofonia "obrigam-nos a construir um consenso para preservar a união", declarou o Presidente francês, num discurso na abertura da 20.ª Cimeira da OIF, em Phnom Penh, capital do Camboja.

"Devemos zelar pela preservação daquilo que constitui a sua força: a sua unidade", acrescentou Macron, antes de afirmar: "A Francofonia que desejamos não é uma Francofonia de isolamento ou de fraturas internas".

A organização é composta por 90 Estados e governos, incluindo 53 membros de pleno direito, entre os quais quatro países africanos de língua portuguesa: Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

Os membros de pleno direito deverão definir, na manhã de segunda-feira, durante o encerramento da cimeira, o próximo dirigente entre quatro candidatos: a atual ocupante do cargo, a ruandesa Louise Mushikiwabo (no cargo desde 2018), a congolesa Juliana Lumumba, a ex-ministra mauritana Coumba Ba e o ex-primeiro-ministro romeno Dacian Ciolos.

Nos últimos meses, o processo agudizou as tensões entre os dois vizinhos rivais na região dos Grandes Lagos: a República Democrática do Congo (RDCongo) e o Ruanda.

Após oito anos e dois mandatos de Louise Mushikiwabo, Kinshasa, que acusa Kigali de apoiar o grupo rebelde armado M23 nas províncias orientais da RDCongo, opõe-se à recondução da ruandesa à liderança da OIF.

O país - que ocupa o segundo lugar em número de falantes de francês, apenas atrás da França (57,3 milhões, segundo a OIF) - ameaçou abandonar a organização caso a atual secretária-geral seja reconduzida no cargo.

Uma saída como esta seria um choque para a OIF, que, em 2025, já viu três países do Sahel (Burquina Faso, Mali e Níger) abandonarem a organização.

No sábado, Kinshasa declarou-se pronta para retirar a candidatura de Lumumba, de forma a favorecer a formação de um consenso e a considerar "uma abordagem conjunta a favor" da candidatura de Dacian Ciolos.

Num discurso proferido após o discurso de Macron, Mushikiwabo afirmou que a unidade "não pressupõe a uniformidade de posições".

Destacando a sua liderança da OIF desde 2018, a dirigente defendeu "ampliar e acelerar as conquistas" e alargar "a escala" dos projetos da organização, sobretudo nas áreas da formação, do empreendedorismo, assim como, "acima de tudo" apostar na criação de emprego para a juventude.

O Ruanda confirmou, no sábado, que Louise Mushikiwabo vai manter a candidatura.

Embora o consenso seja o método tradicional de designação na OIF, a organização adotou, em 2022, um procedimento que prevê a realização de uma votação por maioria simples.