No Orçamento do Estado (OE) para 2027, o Partido Socialista e o Chega juntaram votos e aprovaram alterações que comprometem a sustentabilidade das contas públicas. Trocaram a responsabilidade orçamental por uma vitória parlamentar de ocasião, revelando falta de visão estratégica para o País.

O objectivo ficou claro: mais do que construir soluções, estão interessados em bloquear a acção do Governo.

Durante toda a votação do OE 2027, assistimos a uma maioria circunstancial (PS e Chega) a tentar impor uma agenda governativa a partir da Assembleia da República, aprovando dezenas e dezenas de medidas sem coerência global, sem explicar como as financia e sem assumir o impacto no défice do Estado e na vida dos portugueses.

A aprovação do IVA zero no cabaz alimentar, durante três meses, é um exemplo elucidativo. Custa cerca de 90 milhões de euros. A poupança estimada é de nove cêntimos por pessoa, por dia. Não há garantia de que essa redução chegue ao preço final dos alimentos e beneficia sobretudo quem mais consome. É uma medida de impacto reduzido, apresentada pelo PS e acompanhada pelo Chega, mas que dificilmente constituirá uma resposta estrutural ao custo de vida.

Mais grave e preocupante é a contrapartida associada: PS e Chega aumentaram a taxa de IRS de 10% para 25% sobre rendas moderadas, até 2.300 euros mensais, com potencial impacto em cerca de 700 mil contratos de arrendamento. É um contrassenso, para não dizer uma aberração, num país onde faltam casas, assistir a um agravamento de impostos sobre quem coloca imóveis no mercado. A medida desincentivará o mercado de arrendamento e levará a que tenhamos menos casas disponíveis e rendas mais caras.

Nas pensões, PS e Chega aprovaram também uma alteração delicada. Qualquer suplemento extraordinário atribuído aos pensionistas em 2027 passa a um aumento permanente. Esta medida cria pressão estrutural sobre a despesa da Segurança Social. Quem pagará a fatura? Todos os contribuintes, com mais despesa, mais impostos e menos investimento.

Perante este cenário, compreende-se a posição do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, ao sinalizar que algumas alterações aprovadas no OE 2027 poderão não ter aplicação, invocando a autonomia constitucional do Governo, sustentada em jurisprudência do Tribunal Constitucional. Não basta aprovar medidas na Assembleia da República: é preciso garantir que são juridicamente sustentáveis, financeiramente comportáveis e efectivamente executáveis.

Há, por isso, dois caminhos distintos para o país. Confiar nas políticas do Governo da AD que, mantendo o equilíbrio orçamental, têm conseguido que Portugal tenha uma trajectória positiva de crescimento económico, melhores salários, mais emprego, redução de impostos, reforço de apoios sociais, mais construção e oferta de casas, mantendo incentivos fiscais ao arrendamento.

Ou entregar o país a uma coligação parlamentar circunstancial que, a partir do Parlamento, já deu sinal de que o melhor que sabe fazer é agravar impostos, aumentar a despesa, reduzir receitas e fragilizar a previsibilidade fiscal.

Portugal precisa de estabilidade, de credibilidade e de reformas, e não de maiorias efémeras que já só pensam apenas no seu umbigo e nas próximas eleições. Os portugueses estão atentos!