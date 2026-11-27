A praga da lagarta militar, que afeta culturas como o milho e o arroz, foi detectada em Espanha, a 300 quilómetros de Portugal, avisou esta segunda-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que pediu vigilância.

"[...] Foram registadas deteções no sul de Espanha, designadamente em Antequera (Málaga), em 2025, e em Loja (Granada), em outubro de 2026, esta última a cerca de 300 km, em linha reta, do território continental nacional", lê-se numa nota da DGAV.

Em causa está a praga 'Spodoptera frugiperda', também conhecida como lagarta militar ou do cartucho, que tem elevada capacidade de dispersão e pode atacar mais de 350 espécies de plantas.

As culturas mais afetadas são o milho, arroz, sorgo, soja, algodão e cana-de-açúcar, mas pode ainda causar danos em outros cereais e em espécies frutícolas, hortícolas e ornamentais.

A DGAV referiu que esta lagarta, em fase adulta, pode voar mais de 100 quilómetros por dia e que as larvas podem ser disseminadas através do comércio de produtos vegetais infestados.

Neste sentido, pediu o reforço da vigilância em Portugal, sobretudo nas regiões com maior presença das culturas que são suscetíveis a esta praga, bem como nas que se encontram mais perto de Espanha e que têm condições ambientais mais favoráveis ao estabelecimento desta lagarta.

A DGAV pediu, assim, aos operadores e aos técnicos das organizações de produtores que, em caso de qualquer suspeita, contactem os serviços fitossanitários para que seja feita uma confirmação oficial da praga e adotadas as medidas de proteção.

A praga foi detetada, pela primeira vez, na União Europeia em 2023, no Chipre e, posteriormente, na Grécia.

Em Portugal, registou-se um caso isolado de um inseto adulto capturado em setembro de 2023, numa plantação de cana-de-açúcar, na Madeira.

Contudo, não foram registadas novas ocorrências, tendo sido considerado que a praga foi erradicada.

A praga está estabelecida nas Ilhas Canárias.