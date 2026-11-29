As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Madeira passam a poder candidatar-se ao Fundo de Socorro Social, um mecanismo nacional destinado a responder a necessidades urgentes. A medida, conhecida na semana passada e que também abrange os Açores, vem corrigir uma exclusão que existia desde a criação do fundo, em 2012. Mas quem pode beneficiar, que despesas são elegíveis e como se apresenta uma candidatura?

As IPSS da Madeira passam a ter acesso a um instrumento financeiro que, até agora, estava reservado às entidades sediadas em Portugal continental. A alteração foi publicada no Diário da República de 24 de Novembro, através da Portaria n.º 531/2026/1, que modifica o regulamento do Fundo de Socorro Social (FSS).

Na prática, significa que as instituições madeirenses que desenvolvem actividades de apoio social podem agora recorrer a este fundo para responder a situações urgentes, financiar determinadas intervenções nas suas instalações ou procurar recuperar o equilíbrio financeiro, desde que cumpram os requisitos estabelecidos.

Ora, o Fundo de Socorro Social foi criado em 2012 e é um mecanismo público de apoio financeiro destinado a responder a situações de emergência social e a apoiar instituições que desenvolvem trabalho na área da solidariedade. É gerido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS).

O fundo abrange diferentes modalidades de apoio, incluindo situações de calamidade, emergência social, intervenção em equipamentos sociais e estabilização financeira de instituições.

Até à recente alteração legislativa, as instituições das ilhas estavam excluídas do acesso a este mecanismo.

Quem pode beneficiar na Madeira?

O alargamento abrange três grandes grupos de entidades, nomeadamente as IPSS, as equiparadas às IPSS e outras entidades sem fins lucrativos, de reconhecido interesse público, que prossigam objectivos de solidariedade social.

Não basta, contudo, ser uma associação ou uma instituição sem fins lucrativos.

A entidade tem de estar regularmente constituída e registada, cumprir as obrigações fiscais e contributivas perante a Segurança Social e possuir contabilidade organizada e a situação contabilística regularizada.

Além disso, o pedido tem de corresponder a uma das finalidades previstas no regulamento.

Há cinco grandes áreas ao nível das despesas

O regulamento identifica cinco grandes áreas de intervenção para as instituições, a começar pelas obras em instalações sociais.

Podem ser apoiadas intervenções urgentes de ampliação, remodelação e adaptação de instalações, bem como a substituição de materiais, sobretudo quando a sua ausência ou deficiente funcionamento coloca em causa a segurança dos utentes.

Também podem ser abrangidas obras necessárias à conclusão de equipamentos sociais cuja degradação esteja a comprometer o investimento público já realizado.

Outra das áreas é a aquisição de equipamentos, ou seja, o fundo pode apoiar a aquisição urgente e inadiável de equipamento móvel necessário ao funcionamento das respostas sociais.

Está também prevista a possibilidade de financiar a aquisição de viaturas necessárias ao funcionamento das respostas sociais, desde que a necessidade seja devidamente fundamentada.

No caso dos veículos de passageiros, o regulamento exige uma justificação específica relacionada com as necessidades da resposta social desenvolvida pela instituição.

Podem ser apoiados projectos de empreendedorismo social com carácter inovador, através de protocolos com duração máxima de dois anos, bem como iniciativas que contribuam significativamente para melhorar as condições e os níveis de protecção social.

Finalmente, o fundo pode ainda apoiar instituições que enfrentem dificuldades financeiras, desde que esteja demonstrado o interesse público na manutenção das respostas sociais em funcionamento e que este apoio seja considerado a solução mais adequada para recuperar o equilíbrio financeiro.

Em que situações pode ser pedido apoio?

O Fundo de Socorro Social não funciona como um subsídio regular para pagar as despesas correntes das instituições.

Destina-se a responder a necessidades concretas e fundamentadas, como, por exemplo, uma instituição de acolhimento de idosos necessita de obras urgentes para garantir a segurança dos utentes. Ou uma associação que presta apoio domiciliário precisa de uma viatura para assegurar o funcionamento da resposta social. Pode ainda abranger uma instituição que necessita de equipamento indispensável para manter os serviços de apoio à população, ou uma entidade que enfrenta dificuldades financeiras que colocam em risco a continuidade de uma resposta social essencial.

Ou seja, o apoio ao equilíbrio financeiro exige que esteja demonstrado o interesse público na manutenção dos serviços prestados.

O fundo também exclui situações que possam ser resolvidas pelos serviços competentes de acção social ou através de outros programas nacionais ou comunitários com o mesmo objectivo e finalidade.

Como funciona a candidatura na Madeira

Uma das alterações importantes introduzidas pela nova portaria é a adaptação do processo de candidatura à realidade administrativa das regiões autónomas. Na Madeira, o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) passa a participar na recepção, instrução e acompanhamento dos pedidos.

O procedimento desenvolve-se em várias etapas, a começar pela apresentação do pedido. Na prática, a instituição apresenta um requerimento num formulário próprio, devidamente preenchido e assinado por quem tenha competência para a representar. O formulário é disponibilizado pelo ISSM, através dos seus canais oficiais. A candidatura deve incluir os elementos necessários para demonstrar a situação da instituição, a finalidade do apoio e a necessidade financeira apresentada.

A documentação varia consoante o tipo de apoio solicitado. Pode incluir projectos técnicos, orçamentos, calendarização das obras, justificação da aquisição de equipamentos ou viaturas e documentação financeira. Depois, os serviços do ISSM analisam o processo, verificam se estão reunidas as condições de acesso e avaliam a fundamentação do pedido.

Os pedidos apreciados pelos serviços regionais são então remetidos ao Governo Regional, que dispõe de um prazo máximo de 30 dias para emitir parecer.

Decisão final é do Governo da República

Depois do parecer regional, o processo segue para o membro do Governo da República responsável pela área da Segurança Social, a quem compete a decisão final.

Se o apoio for aprovado, o pagamento é efectuado directamente pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

O ISSM acompanha a execução do apoio e avalia se o dinheiro está a ser aplicado de acordo com a finalidade aprovada.

De resto, o regulamento prevê que possam existir limites máximos de financiamento, definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social.

Em determinadas modalidades, existem também regras específicas sobre a comparticipação financeira.

No caso do apoio ao equilíbrio financeiro, a entrega do dinheiro pode ser faseada, dependendo do cumprimento do plano de recuperação apresentado pela instituição.

Por isso, a aprovação de uma candidatura não significa necessariamente que a instituição receba de imediato a totalidade do montante solicitado.

Para terminar, importa salientar que o Fundo de Socorro Social não se destina exclusivamente às instituições, sendo que o seu regulamento prevê igualmente apoios a pessoas singulares e famílias em determinadas circunstâncias, nomeadamente situações de alerta, contingência ou calamidade, entre outras, pelo que optámos por não considerar neste Explicador.