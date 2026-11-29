O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) reafirmou hoje o compromisso da agência da ONU em apoiar a Venezuela no reforço do seu sistema de saúde e na ampliação da produção local de vacinas e medicamentos essenciais.

Numa mensagem publicada na rede social X após concluir a primeira visita oficial de um líder da OMS à Venezuela, Tedros Adhanom Ghebreyesus destacou a "reunião produtiva" mantida em Caracas com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, elogiando o seu empenho na recuperação do setor.

"Discutimos a ampliação da produção local de vacinas e medicamentos na Venezuela e o compromisso da OMS em continuar a apoiar os esforços para reforçar a capacidade do país de fornecer aos seus cidadãos medicamentos essenciais seguros e eficazes, produzidos localmente", escreveu na sua mensagem na rede social X.

Para alcançar esse objetivo, o diretor-geral da OMS ofereceu assistência técnica para consolidar o sistema venezuelano de regulação de produtos médicos, de modo a que o país atinja o Nível de Maturidade 3 (ML3), um patamar de referência internacional da organização que certifica a qualidade e segurança na regulação de fármacos e vacinas.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, alcançar aquela certificação trará benefícios diretos "para os doentes, para os profissionais de saúde e para a indústria".

Durante o encontro com Delcy Rodríguez (que assumiu a presidência interina em janeiro, após a captura de Nicolás Maduro pelos EUA), o dirigente da OMS detalhou igualmente o trabalho desenvolvido em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para modernizar as infraestruturas sanitárias e reforçar os cuidados de saúde primários.

"O nosso objetivo comum é claro: todos os venezuelanos devem ter acesso aos cuidados de saúde de que precisam, quando e onde precisarem", concluiu.

A deslocação de Tedros Adhanom Ghebreyesus a Caracas começou na quinta-feira e incluiu visitas a hospitais, ao Instituto Nacional de Higiene, a uma unidade de produção de vacinas na Universidade Central da Venezuela e a zonas afetadas pelo duplo sismo de 24 de junho passado.

Segundo o diário El Nacional, o sistema público de saúde venezuelano atravessa uma crise estrutural profunda, marcada pela escassez de medicamentos, falhas nos serviços básicos e fuga de profissionais, que foi agravada pelos abalos de 7,2 e 7,5 graus na escala de Richter registados em junho.

De acordo com o ministro da Saúde venezuelano, Carlos Alvarado, no âmbito da cooperação com a OMS e a OPAS, o país começará a incorporar e reintroduzir novas vacinas no Programa Ampliado de Imunizações (PAI) a partir da primeira semana de dezembro.

O PAI garantirá a aplicação gratuita e universal de vacinas ao longo de todo o ciclo de vida, abrangendo desde recém-nascidos (com a imunização contra a tuberculose e a hepatite B) até crianças, adolescentes, grávidas e adultos, protegendo a população contra doenças como o sarampo, a poliomielite, a difteria, o tétano, a febre amarela e o vírus do papiloma humano (HPV).