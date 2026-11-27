O espírito natalício ganha um novo ponto de encontro no Forum Madeira. Até 24 de Dezembro, a Praça Central, no piso 0, acolhe o Christmas Market, uma iniciativa que reúne várias casinhas dedicadas a marcas e projectos locais, pensada para quem procura presentes originais, sabores típicos e sugestões diferentes para esta época festiva.

Segundo nota à imprensa, a selecção desta edição cruza propostas diversas para todos os gostos. Na vertente gastronómica, o mercado conta com os doces da Lulu Brigadeiros Gourmet, da Casinha do Bolo do Caco e do Queima Beiças, bem como com os sabores dos Tequenos, da VINHA ALTA e da Field Blend. Já para quem procura peças únicas, acessórios ou artigos de decoração, a montra inclui as velas da Prana Candle Store e as criações da joka3dprint, 3 Mãos de Fada, mi.sa, Be.linda.Be.You, Flor de Lis, mood bags, As Cestas d'Avó e MUSAMAR.



Entre as grandes novidades do Christmas Market destaca-se a estreia do CêCafé, um projecto social da Casa São José que promove a formação e a integração profissional de pessoas com Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. A iniciativa aposta no desenvolvimento de competências e na criação de oportunidades reais de emprego, contribuindo para uma maior autonomia e participação ativa na comunidade.

A visita ao Christmas Market complementa a programação natalícia que já anima todo o centro comercial:

Praça Central (Piso 0): os visitantes podem continuar a tirar fotografias na Casa do Pai Natal (até 24 de Dezembro, onde os cães também são bem-vindos) e embarcar no Comboio de Natal (até 31 de Dezembro, com participação gratuita mediante inscrição na App Forum Madeira).

Jardins (Piso 3): desde 20 de Novembro, o espaço recebe a Steel Truck (restauração sobre rodas com esplanada, aberta diariamente das 10h00 às 18h00). Em Dezembro, a Casinha de Natal dinamiza actividades para os mais novos, arrancando com o Atelier Gatafunhos (1 de Dezembro, das 11h00 às 13h00) e seguindo com três espetáculos gratuitos do Teatro do Bolo do Caco, sempre às 11h00: 'As Broas Mágicas' (8 de Dezembro), 'Contadores de Estórias' (19 de Dezembro) e 'Gramoclowning' (23 de Dezembro).

Com esta programação, o Forum Madeira convida as famílias e diferentes gerações a descobrir o melhor do comércio e talento local, transformando as compras de Natal numa experiência de partilha e celebração num só espaço.