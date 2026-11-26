O DIÁRIO traz hoje, na sua edição impressa, a polémica que envolve a Câmara Municipal do Porto Santo e a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), a propósito do licenciamento e da fiscalização de estabelecimentos comerciais na ilha.

Como noticiamos, o presidente da autarquia, Nuno Batista, desafiou a ARAE a “ter a coragem” de se deslocar ao Porto Santo e proceder ao encerramento de estabelecimentos que estarão a funcionar fora das condições legalmente exigidas.

A posição foi assumida na reunião ordinária pública de Câmara, realizada na passada quinta-feira, na sequência de uma intervenção do vereador eleito pelo movimento UNE, Luís Bettencourt, que questionou a existência de licenças para o funcionamento, até às 4 horas da madrugada, de um bar situado junto a um complexo desportivo.

A polémica surge na sequência das recomendações da ARAE para o encerramento de estabelecimentos no Porto Santo e da posição assumida pelo executivo municipal relativamente ao cumprimento dessas orientações.

Mas será esta a primeira vez que a actuação da autoridade regional gera tensão com o poder local?

Para responder à questão, o DIÁRIO fez uma consulta às suas edições impressas e digitais. Não se trata de um levantamento exaustivo, nem de uma análise sistemática de todos os conflitos institucionais entre as duas partes. O objectivo é perceber se o episódio do Porto Santo constitui uma situação inédita ou se encontra precedentes.

Em Janeiro de 2019, a polémica envolveu a Câmara Municipal do Funchal. Miguel Gouveia, então vice-presidente da autarquia, acusou a ARAE de excesso de zelo na fiscalização dos parques infantis municipais.

A resposta da autoridade regional não tardou. A entidade defendeu que a segurança deveria prevalecer sobre qualquer consideração ou comentário político, sobretudo quando estavam em causa equipamentos utilizados por crianças.

Na ocasião, a ARAE esclareceu que “parte das falhas detectadas pela brigada de fiscalização da ARAE são prontamente corrigidas pelas autarquias”, sublinhando que o encerramento apenas acontecia quando os parques apresentavam condições precárias e necessitavam de intervenções mais significativas para garantir a qualidade e a segurança dos equipamentos.

Em Maio de 2020, a tensão voltou a surgir no Funchal, desta vez a propósito de acções de fiscalização no Mercado dos Lavradores. A autarquia acusou a ARAE de perseguição aos comerciantes daquele espaço municipal.

O então vereador João Pedro Vieira apontou a realização de quatro acções que classificou como “inusitadas”, alegando que nenhuma delas tinha sido previamente comunicada à Câmara. O autarca exigiu “respeito institucional” e levantou ainda dúvidas quanto ao acompanhamento de algumas dessas visitas por vereadores do PSD.

A ARAE, então liderada por Luís Miguel Rosa, desmentiu prontamente qualquer actuação nos moldes denunciados pelo vereador e pediu-lhe uma retratação pública.

Mais recentemente, em 2025, as críticas à actuação da autoridade regional partiram do JPP, na sequência de uma fiscalização no Mercado Agrícola de Santana.

O partido considerou injustificável a forma “musculada e arrogante” como a operação teria sido conduzida e manifestou publicamente o seu apoio aos produtores do concelho. Élvio Sousa criticou aquilo que classificou como uma “acção punitiva fria e cega” por parte daquele organismo de fiscalização.

Em Setembro de 2026, a Nova Direita questionou a actuação da autoridade regional depois de elementos do partido terem identificado, em visitas a vários estabelecimentos comerciais, produtos hortícolas que, segundo a sua avaliação, aparentavam estar deteriorados e continuavam disponíveis para venda. Na ocasião, Jorge Luz deixou várias questões: “Onde está a fiscalização? Quem está a verificar diariamente as condições em que determinados produtos são colocados à venda? Quem protege o consumidor madeirense?”

As notícias analisadas dão conta de episódios em diferentes contextos, envolvendo parques infantis, mercados municipais, mercados agrícolas e, mais recentemente, estabelecimentos comerciais no Porto Santo.

Importa, contudo, distinguir a natureza de cada situação: nem todos os casos correspondem a divergências na actuação entre a ARAE e as câmaras municipais. Alguns traduzem críticas político-partidárias à actuação da autoridade, enquanto outros envolveram directamente responsáveis autárquicos.