O Partido Popular (PP, direita) de Espanha declarou-se hoje vencedor das eleições legislativas deste domingo no país e disse que o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, será primeiro-ministro.

"O PP vai ganhar as eleições e Alberto Núñez Feijóo vai ser o presidente do Governo de Espanha", escreveu o partido na conta oficial que tem na rede social X pouco depois das 22:00 locais (21:00 em Lisboa).

O PP e o Vox (extrema-direita) atingiram maioria absoluta nas eleições legislativas realizadas hoje em Espanha, segundo o número estimado de lugares alcançados no parlamento quando estavam contados cerca de 60% dos votos.

O PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, tinha 31,84% dos votos, correspondendo a 134 eleitos, enquanto o Partido Socialista (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, era a segunda força mais votada, com 29,52% dos votos e 117 eleitos.

O Vox (extrema-direita), presidido por Santiago Abascal, tinha 15,63% dos votos e 50 lugares no parlamento.

A maioria absoluta exige 176 deputados.

Os dois partidos governam em quatro regiões autónomas e admitiram coligar-se a nível nacional após as legislativas de hoje para tirar a esquerda do Governo e pôr fim a oito anos de executivos liderados pelo PSOE e por Pedro Sánchez.