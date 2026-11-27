O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse hoje que encara as negociações para o orçamento da UE com "otimismo moderado e com realismo", após não ter sido alcançado um acordo na quinta-feira entre os 27.

Em declarações aos jornalistas desde Paris, após uma reunião com o homólogo francês, Jean-Noel Barrot, Paulo Rangel defendeu que "ainda há tempo" para negociar, mas que isso "não quer dizer que se consiga" alcançar um acordo para o orçamento plurianual da União Europeia (UE) até 2034 entre os Estados-membros.

"Nesse aspecto sou bastante cauteloso, não porque esteja pessimista, mas porque, desta vez, digamos, a ambição é maior do que foi no passado", disse o ministro, argumentando que os vários ciclos eleitorais em países europeus condicionam os respetivos governos nas negociações.

O ministro relembrou também que os conflitos têm levado à necessidade dos países europeus a reforçar o investimento em defesa e trouxe a necessidade de reforçar igualmente a sua "capacidade de crescer e de ter autonomia estratégica".

Paulo Rangel referiu ainda que eventuais cortes no financiamento das regiões ultraperiféricas (RUP), que afetariam as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, "foram um tema muito relevante" durante as negociações de quinta-feira e relembrou a carta assinada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, e o Presidente Francês, Emmanuel Macron, em que exigiam financiamento específico e sem cortes para estas regiões.

O chefe da diplomacia portuguesa indicou que "existe uma consonância total" com Paris no que diz respeito às RUP e adiantou que a França tem sido "um dos motores", nomeadamente Macron, para um orçamento europeu "mais ambicioso".

"Tem havido, digamos, uma tensão grande entre os chamados países coesão e os países frugais, que, sinceramente, ontem [quinta-feira] ainda não se deslindou", disse Paulo Rangel, que acompanhou Luís Montenegro durante as negociações de quinta-feira junto dos restantes líderes dos 27.

A reunião do Conselho Europeu dedicada ao orçamento da União Europeia (UE) até 2034 terminou na quinta-feira à noite sem acordo.

Os chefes de Estado e de Governo da UE estiveram reunidos em Bruxelas para discutir o próximo orçamento comunitário.

Uma reunião extraordinária do Conselho Europeu, convocada pelo presidente da instituição, visava aproximar posições sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, poucos dias depois de o antigo primeiro-ministro português ter apresentado uma proposta de compromisso para facilitar um acordo entre os 27 Estados-membros do bloco.

A proposta prevê um orçamento de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes, abaixo dos 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos pela Comissão Europeia.

O documento contempla reduções em várias áreas, incluindo a política de coesão, procurando, ao mesmo tempo, preservar setores como a agricultura e reforçar as receitas próprias da UE através de novas fontes de financiamento.

Para Portugal, a proposta aponta para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros a preços correntes, menos cerca de 400 milhões face a versões anteriores.

O Governo português pretende ainda garantir verbas específicas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.