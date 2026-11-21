O número de candidaturas de pequenos projectos agrícolas a fundos comunitários caiu cerca de 80% entre 2022 e 2026. A denúncia foi feita, este sábado, pelo PS-Madeira, que responsabiliza o Governo Regional pela quebra, alegando que a Secretaria Regional da Agricultura deixou de prestar apoio técnico aos agricultores na preparação dos processos.

Durante uma visita a uma exploração de agricultura biológica no Caniço, a presidente dos socialistas madeirenses, Célia Pessegueiro, revelou que, em 2022, quando aquele acompanhamento ainda era assegurado pelos serviços regionais, foram apresentadas 158 candidaturas. Este ano, o número ficou-se pelas 36, o que representa uma redução de 77,2%.

Your browser does not support the audio element. Declarações Célia Pessegueiro

Para a líder do PS-Madeira, a retirada do apoio técnico criou dificuldades acrescidas aos agricultores, sobretudo aos que pretendem realizar investimentos de pequena dimensão e não dispõem de meios para preparar as candidaturas.

Isto é incompreensível. Anuncia-se que há verbas disponíveis para esta finalidade, mas depois criam-se estes entraves burocráticos e não se dá esta oportunidade de o agricultor poder aceder a estes fundos.

Célia Pessegueiro considera que a diminuição das candidaturas constitui mais um sinal da falta de prioridade atribuída à agricultura pelo Executivo madeirense, estabelecendo um contraste com o investimento noutros sectores, nomeadamente o golfe e o imobiliário.

"Os terrenos agora têm outro tipo de valorização, são para o imobiliário e para o golfe", afirmou, acusando o Governo de favorecer a especulação em detrimento da actividade agrícola.

A dirigente socialista estendeu as críticas à proposta de Orçamento Regional para 2027, considerando insuficientes as verbas destinadas ao investimento no sector. Na sua perspectiva, existe uma diferença entre os anúncios do Executivo e os recursos efectivamente disponibilizados aos agricultores.

"Lamentamos que exista esta pouca atenção a um sector que é fundamental e que ainda envolve tantas pessoas e famílias da Região", concluiu.