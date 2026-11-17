A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Rubina Leal, defendeu a criação de um compromisso de cooperação entre as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), os serviços de saúde e a Segurança Social, considerando que o futuro da protecção social dependerá cada vez mais do trabalho em rede.

A posição foi manifestada na abertura da conferência 'O Futuro das IPSS: Direito, Pessoas e Longevidade', promovida pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

Na ocasião, Rubina Leal salientou o papel das entidades do sector social e solidário, tanto na Região como a nível nacional, enquanto estruturas fundamentais de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A presidente da ALM sublinhou que estas instituições são instrumentos de proximidade aos cidadãos e têm capacidade para responder a situações de desigualdade social.

Ao reconhecer o contributo dos dirigentes, trabalhadores e voluntários ao longo dos 50 anos da Autonomia, a presidente do Parlamento madeirense salientou ainda a importância de valorizar os profissionais do sector e de desenvolver novas formas de cooperação, partilha de recursos e modernização da gestão.

Segundo Rubina Leal, estes processos devem preservar a proximidade e a humanização das respostas sociais, contribuindo para uma Madeira mais coesa.