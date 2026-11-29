As autoridades gregas resgataram ontem mais de mil migrantes em diversas embarcações que chegaram a águas costeiras a sul da ilha de Creta, e o número ainda pode aumentar, segundo a imprensa grega.

Nas primeiras horas da madrugada de hoje a guarda costeira localizou e resgatou 583 migrantes em várias embarcações nas imediações do ilhéu de Gavdos, do porto de Kaloi Limenes e outros pontos da costa do lado ocidental de Creta, de acordo com o diário grego Kathimerini, citado pela EFE.

Mais tarde foram resgatadas outras 320 pessoas, parte das quais a sudoeste de Ierápetra e outros 76 migrantes em dois barcos a sul do ilhéu de Chrysi, na parte oriental de Creta, a que se somou outra embarcação com 44 pessoas, detetado por um barco ao serviço da agência europeia Frontex.

No total, as autoridades resgataram 1.023 migrantes a sul de Creta entre a meia-noite e o meio-dia de hoje e a imprensa local prevê que o número possa aumentar até ao fim do dia.

Já na sexta-feira, a Polícia Marítima, ao serviço da Frontex, resgatou 29 migrantes ao largo de Gavdos, segundo um comunicado hoje divulgado pela força portuguesa.

O aumento de chegadas de migrantes a águas gregas tem sido sentido desde quinta-feira e na sexta-feira foram resgatadas 176 pessoas que saíram da Líbia em vários barcos insufláveis.

Creta, a maior ilha da Grécia, regista há vários anos um forte aumento de chegadas de migrantes à sua costa a partir da Líbia, um país situado a cerca de 300 quilómetros a sul.

Desde o início do ano mais de 40 mil migrantes chegaram por mar ou terra à Grécia de forma irregular, das quais quase 25 mil Creta, por via marítima, segundo dados da agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

A Grécia é um dos cinco países europeus que defende a criação de centros de retorno de migrantes fora da União Europeia, concretamente no Ruanda.