O Serviço de Salvamento Marítimo de Espanha e a Guarda Civil resgataram duas embarcações que navegavam em direção à ilha de El Hierro (Canárias), com 115 pessoas a bordo, elevando para cinco as embarcações que chegaram hoje àquela ilha espanhola.

Segundo fontes do Serviço de Salvamento Marítimo, citadas pela agência de notícias Efe, hoje, pelas 12:07, hora das Canárias, a patrulha Río Guadiato, da Guarda Civil espanhola, avistou uma embarcação a 12 milhas do porto marítimo de La Restinga, passando a escoltá-la.

O centro de Salvamento Marítimo de Tenerife, capital do arquipélago das Canárias, mobilizou por seu lado o navio de salvamento Acrux, que substituiu a patrulha da Guarda Civil na escolta.

Este navio procedeu ao resgate das pessoas a bordo desta primeira embarcação e dirigiu-se para o porto de La Restinga, onde desembarcaram mais 35 pessoas oriundas da África subsariana, entre as quais uma mulher e um menor de idade.

Às 12:54, a patrulha Río Guadiato confirmou o sinal de uma outra embarcação que navegava a 10 milhas do porto La Restinga, que também escoltou. A embarcação de salvamento Diphda auxiliou na atracagem.

Nesta embarcação viajavam 80 pessoas, entre as quais cinco mulheres e dois menores de idade, que relataram, à chegada ao porto, que tinham partido há seis dias de Saint-Louis, no Senegal.

Estas 80 pessoas eram oriundas do Senegal, Gâmbia e Guiné-Conacri.

Com estes dois resgates eleva-se a cinco o número de embarcações que hoje chegaram à ilha espanhola de El Hierro, num total de 294 imigrantes de origem subsariana.

A ilha de El Hierro (ilha do Ferro) fica no oceano Atlântico, no extremo sudoeste do arquipélago das Ilhas Canárias, em Espanha, pertencendo à província de Santa Cruz de Tenerife.