Portugal vai defrontar República Checa, Croácia e Grécia na fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2027, que será coorganizado por Sérvia e Albânia, ditou o sorteio realizado hoje em Belgrado.

Integrados na 'poule' C, a ser disputada na íntegra na Sérvia, os lusos vão estrear-se diante dos checos em 17 de junho do próximo ano, em Loznica, seguindo-se os jogos frente aos croatas e aos gregos, ambos em Backa Topola, nos dias 20 e 23 do mesmo mês, respetivamente.

Portugal foi um dos quatro cabeças de série no sorteio do Europeu de sub-21 e vai participar pela 11.ª vez, e quarta consecutiva, na fase final, tendo sido derrotado na partida decisiva por três vezes, em 1994, 2015 e 2021.

A 26.ª edição da prova, e quarta desde a expansão para 16 seleções, vai decorrer entre 16 de junho e 03 de julho de 2027, em quatro cidades da Sérvia e três da estreante Albânia, sendo que os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos acedem aos quartos de final.