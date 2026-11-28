‘Câmara de Santa Cruz acusa Governo Regional de “desrespeito gritante” pelo poder local’ foi o título de uma notícia publicada pelo DIÁRIO, na passada quinta-feira, na sequência de um comunicado da autarquia, a propósito do anúncio de que as Casas do Povo vão assumir responsabilidades na manutenção de zonas ajardinadas.

A Câmara liderada pelo JPP considera que está em causa uma competência das autarquias e lamenta uma atitude que, no seu entender, não deveria ter lugar num relacionamento institucional “democrático e decente”.

A propósito desta notícia, um leitor veio recordar o comportamento da própria Câmara de Santa Cruz no relacionamento institucional com o Governo Regional. Entre outras coisas, afirmou que a autarquia não convidava o Executivo madeirense para as comemorações do Dia do Concelho, que, quando passou a fazê-lo, não lhe atribuiu o devido lugar na sessão solene e que recorria à execução do Hino da Maria da Fonte.

Terá razão o leitor, em particular quando afirma que a Câmara de Santa Cruz deixou de convidar o Governo Regional?

Para verificar a veracidade da afirmação, recorremos a notícias publicadas na imprensa regional desde que o JPP assumiu os destinos do Município de Santa Cruz, em 2013, com particular atenção às que dão conta das comemorações do Dia do Concelho. Consultámos, igualmente, a legislação relativa às precedências protocolares e à utilização dos símbolos da Região Autónoma da Madeira.

Ao contrário do que se possa pensar, a exclusão do Governo Regional das comemorações do Dia do Concelho não aconteceu logo que o JPP assumiu a presidência da Câmara. Aliás, em 2015, Miguel Albuquerque esteve presente nas comemorações dos 500 anos do Município.

A mudança aconteceu em 2018. Na edição de 24 de Junho desse ano, o DIÁRIO dava conta da decisão de Filipe Sousa de não convidar qualquer membro do Governo Regional para a sessão solene. Na origem dessa decisão estava o diferendo entre a autarquia e o Executivo madeirense relativamente à propriedade dos terrenos do Parque Empresarial da Cancela.

Um ano depois, a opção manteve-se. Na edição de 26 de Junho de 2019, o DIÁRIO informava que o lugar anteriormente ocupado por representantes dos órgãos de soberania ou do poder regional fora atribuído a José Nunes, um canalizador reformado. Filipe Sousa assumia que se tratava de uma opção “pensada e consciente”.

Em Fevereiro de 2021, num contexto de divergências entre a Câmara e o Governo Regional, também relacionadas com verbas do IRS, Filipe Sousa voltou a garantir que, enquanto fosse presidente da Câmara, Miguel Albuquerque e os seus representantes não seriam convidados para as comemorações do Dia do Concelho. “Mentirosos ao nosso lado não ficam”, afirmou então o autarca.

A consulta de notícias de anos posteriores permite perceber que não se tratou de uma posição circunstancial. Na edição de 26 de Junho de 2022, o DIÁRIO recordava que o Governo Regional não era convidado desde 2018. Em 2024, o lugar foi atribuído a uma jovem de 16 anos e, em 2025, voltou a ser ocupado por um representante da população, numa cerimónia já presidida por Élia Ascensão.

A mudança aconteceu neste ano. Nas comemorações dos 511 anos do Município de Santa Cruz, o Governo Regional fez-se representar pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, que também usou da palavra na sessão solene. Na ocasião, apesar das críticas que dirigiu ao Executivo madeirense, Élia Ascensão manifestou disponibilidade para “estabelecer pontes com o Governo Regional”.

Quanto à questão do lugar atribuído à representante do Governo, também suscitada pelo leitor, a Lei das Precedências do Protocolo do Estado Português estabelece que o secretário regional que substitua, mesmo por delegação, o presidente do Governo Regional beneficia do estatuto protocolar deste. Não conseguimos, no entanto, reunir elementos que nos permitam concluir que, na cerimónia deste ano, tenha havido incumprimento dessa disposição. Por outro lado, não encontrámos na mesma lei qualquer norma que obrigue expressamente os municípios a convidar o Governo Regional para as comemorações do Dia do Concelho.

Tem razão o leitor quando refere a execução do Hino da Maria da Fonte. São várias as notícias que dão conta da sua utilização nas sessões solenes de Santa Cruz. Em 2022 e em 2024, autarcas da oposição permaneceram sentados durante a sua execução, tendo sido contestada a ausência do Hino da Madeira.

A esse propósito, em Julho de 2024, Filipe Sousa defendeu a opção da Câmara, classificando a Maria da Fonte como um “hino protocolar e do povo”. De facto, a composição musical tem utilização protocolar prevista no Regulamento de Continências e Honras Militares.

No entanto, mais do que a execução daquele hino, merece atenção a ausência do Hino da Madeira. O Decreto Regional n.º 11/80/M, de 16 de Setembro, determina a execução do símbolo musical da Região nas cerimónias oficiais, no início, após o Hino Nacional, e no final, antes deste.

Também encontrámos, ao longo dos anos, exemplos de expressões depreciativas dirigidas por Filipe Sousa aos adversários políticos, como “cegueira política”, “sem vergonhice tremenda” ou “desonestidade da nossa oposição”. Isso não permite, contudo, sustentar a generalização feita pelo leitor relativamente a todos os que não pertencem ao JPP.

Regressando ao objecto principal desta verificação, as notícias consultadas permitem estabelecer que, a partir de 2018, a Câmara de Santa Cruz tomou a opção deliberada de não convidar o Governo Regional para as comemorações do Dia do Concelho, prática que se prolongou até 2025 e que foi abandonada neste ano.

Assim, a afirmação do leitor, relativamente ao que aconteceu no passado, é avaliada como verdadeira.