A tenda do Circo Mundial, no Parque de Diversões do Funchal, transforma-se numa pista de dança com a 'Forever Young – Circo Edition'. Os êxitos dos anos 80, 90 e 2000 animam a noite, que se prolonga até às 02h.

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Pedro Cazanova, Ricardo Sousa e Carlos Ruas asseguram a música, acompanhados pela cantora brasileira Izzy, numa edição que apresenta a maior produção de sempre do projecto, com video walls, videomapping e iluminação de espectáculo.

Organizada pelo Movimento Madeira Criativa, a iniciativa inclui ainda uma recolha de presentes de Natal para crianças desfavorecidas da Madeira e do Porto Santo, bem como uma homenagem a João Carlos Abreu.

Esta é a terceira edição da 'Forever Young' e a última de 2026. O projecto regressa em 2027.