Há semanas em que a realidade surge empenhada em superar a ficção. A que ontem terminou foi elucidativa. Não tanto pela sucessão de acontecimentos, mas pela quantidade de contradições que, observadas em conjunto, revelam protagonistas cada vez mais especialistas em exigir aos outros aquilo que nem sempre estão dispostos a cumprir.

Comecemos pelo dinheiro. Queixamo-nos, e com razão, do custo de vida excessivo, dos preços insuportáveis, dos salários que não chegam para acudir a tanta frente e das dificuldades em fazer face às despesas. Mas basta um aceno tipo ‘Black Friday’ e lá vão uns quantos, de carteira aberta, à caça de pechinchas que, muitas vezes, nem precisam. O orçamento médio previsto para as compras em mais um momento do exotismo do consumo foi de 272 euros. Afinal, estamos assim tão aflitos ou apenas gostamos de estar à rasca enquanto não aparecem promoções? É certo que a pobreza não se mede pelo que se adquire numa qualquer sexta-feira. Mas também não podemos ignorar a estranha relação com os caprichos por parte de quem lamenta a falta de dinheiro, sem dispensar o prazer de o gastar.

Reclamamos também da falta de representação política, mas, quando os eleitos não parecem suficientes, há quem queira inventar delegações para acompanhar os deputados na República e na Europa que já elegemos. Defendemos que o Turismo deve contribuir para a sustentabilidade do destino, mas a factura parece ter destinatários escolhidos a dedo, mais à serra do que ao mar. E exigimos diálogo aos agentes económicos, embora a opinião destes possa rapidamente passar de indispensável a meramente acessória quando não coincide com a vontade de quem decide.

A incoerência também se instala no discurso sobre o desenvolvimento. Queremos investimento, valorização imobiliária e crescimento económico, mas quem manda continua sem conseguir garantir condições de acesso à habitação para quem cá vive e trabalha. Celebramos o sucesso turístico, mas nem sempre queremos olhar para a precariedade e as condições de quem sustenta essa actividade. Queremos uma economia competitiva, um destino de excelência e uma sociedade próspera, sem perceber que não há qualidade sustentável quando uma parte dos que para ela contribuem é remetida para as margens.

O problema não é haver divergências, interesses diferentes ou opiniões contraditórias. É dessa matéria rica, argumentada com elevação, que se faz uma sociedade plural. O drama é a indignação selectiva, a coerência por conveniência e a facilidade com que se mudam os princípios consoante o lugar que se ocupa ou o interesse que se pretende defender. Não raras vezes, alguns exigem responsabilidade quando estão do lado de fora e relativizam-na quando lhes cabe decidir. São os mesmos que defendem regras apertadas, desde que não lhes sejam particularmente incómodas, e reclamam participação, mas nem sempre aceitam ouvir, nem que seja “uma voz”.

A Madeira não precisa de mais gente a impingir lições, a descobrir culpados ou a explicar aos outros como devem comportar-se. Necessita, isso sim, de mais sensatez e coerência entre o que se proclama e o que se pratica. Porque no meio de tanta indignação, exigência e vontade de corrigir o mundo, poucos deixam claro se estão dispostos a cumprir tudo aquilo que exigem aos outros.