Sou um fã confesso da criatividade, em todas as suas formas. E se há uma área onde ela é posta à prova sem rede é o humor. Um drama pode ser medianamente bom e ainda assim comover. Uma piada medianamente boa não tem graça nenhuma. Ou faz rir ou não faz, e o público é implacável no veredicto. Talvez por isso a comédia seja tão subestimada e tão difícil de fazer bem. Poucos são os que conseguem atingir o Olimpo da consensualidade ou pelo menos consagrar-se entre uma parte substancial das pessoas porque há sempre quem não goste ou quem se sinta ofendido e não ache bem certas piadas.

Por tudo isto, quero falar do ‘Ruído’, a série de Bruno Nogueira na RTP. Acredito que estamos a assistir a um daqueles momentos que, daqui a uns anos, vamos lembrar como um marco na história da comédia portuguesa. A premissa é brilhante na sua simplicidade. Na primeira temporada, estreada em maio de 2025, vivia-se num país onde rir era proibido por lei, e um grupo de atores e argumentistas organizava espetáculos clandestinos para que as pessoas pudessem rir em segredo. Na segunda, que está agora no ar, o regime caiu, o grupo saiu da prisão e recebe uma proposta para fazer uma série de televisão. É humor sobre o próprio humor, sobre a liberdade de o fazer e sobre o preço de o perder.

Há em Portugal uma linhagem clara de quem mudou a forma como rimos. Herman José foi o primeiro a perceber que a televisão podia ser um espelho deformado e certeiro do país, numa altura em que fazer humor sobre os poderosos ainda era quase uma ousadia. Os Gato Fedorento pegaram nesse testemunho no início deste século e trouxeram uma geração inteira para o absurdo inteligente, com frases que passaram a fazer parte da nossa forma de falar e do nosso léxico. O Bruno Nogueira, que já tinha deixado marca com ‘Os Contemporâneos’ e ‘Último a Sair’, parece agora fechar mais um ciclo dessa história.

O que distingue o ‘Ruído’ não é só ter graça. É a ambição. A ousadia e o arrojo que funcionam na perfeição como sátira de uma sociedade onde não se pode dizer nada que tudo é catalogado como ofensa, racismo, homofobia ou machismo. Junta alguns dos melhores atores do país, como Albano Jerónimo, Gabriela Barros, Rita Cabaço e Gonçalo Waddington, com uma escrita que não tem medo de ir mais além. Os sketches sobre os filhos das influencers tornaram-se virais em poucas horas. E o impacto foi tal que até o ‘Último a Sair’, de 2011, voltou ao topo das séries mais vistas na RTP Play. Poucos projetos conseguem ressuscitar o passado de quem os faz.

Claro que nem todos riem. A estreia da segunda temporada trouxe queixas à ERC, sobretudo por causa de um sketch gravado dentro de uma igreja que satiriza a comunhão e alude aos abusos sexuais na Igreja. Percebo que haja quem se sinta ofendido, e esse sentimento merece respeito. Mas o humor que só toca no que é confortável não é humor, é animação de festa. O próprio Bruno Nogueira lembrou que seria bom ver a mesma indignação dirigida aos casos reais e às vítimas. Não tenho de achar graça a tudo para defender que tudo pode ser objeto de graça. É essa a diferença entre um país livre e o país que a série retrata.

Há ainda outro mérito, mais discreto. Num tempo em que quase tudo o que vemos é feito lá fora e servido por algoritmos, o ‘Ruído’ é uma produção portuguesa, de serviço público, que põe as pessoas a falar do mesmo episódio no dia seguinte, no café e no trabalho. Isso já quase não acontece. E é sinal de que a RTP, quando aposta na criatividade sem rede, ainda consegue ser o sítio onde o país se encontra. O Herman ensinou-nos que se podia rir de quem manda. Os Gato mostraram que o absurdo pode ser inteligência. O Bruno Nogueira está a lembrar-nos que o riso é uma forma de liberdade, e que ninguém a deve dar por garantida. Não é pouco para uma série de comédia.

Se fazer rir uma vez é difícil, consegui-lo constantemente através de ideias que não lembram a ninguém é uma forma de arte e é sempre bom não esquecer que rir faz-nos bem, aproxima-nos e torna-nos mais leves num mundo tão complicado.