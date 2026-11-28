A Comissão Política Concelhia do CDS-PP Santa Cruz defendeu, hoje, a necessidade de criação urgente de um Plano Estratégico Municipal de Turismo e a publicação de um relatório anual sobre a aplicação das receitas da Ecotaxa Turística.

Lídia Albornoz, presidente da estrutura concelhia, no rescaldo da conferência 'Turismo e Sociedade', que reuniu Márcio e Carlos Martins para debater os desafios do sector no concelho, afirmou que Santa Cruz corre o risco de continuar a ser apenas um território de passagem para quem visita a Madeira.

"Santa Cruz não pode ser apenas a porta de entrada e de saída da Região. É preciso ser um concelho que os visitantes queiram conhecer, onde queiram permanecer e ao qual queiram regressar", afirmou a dirigente.

A presidente da concelhia apontou a necessidade de prestação de contas na gestão da Ecotaxa Turística, que foi criada para financiar a sustentabilidade, a manutenção de infraestruturas e a valorização dos espaços públicos, pelo que considera que requer rigor na sua aplicação.

"Não basta cobrar uma taxa aos visitantes. Santa Cruz precisa de um relatório anual público, claro e acessível, que identifique quanto foi arrecadado, onde o dinheiro foi investido e que melhorias concretas resultaram dessa receita. A transparência é uma obrigação perante os munícipes", sublinhou Lídia Albornoz.

A estrutura concelhia defende ainda que o aeroporto deve funcionar como uma montra permanente para o concelho, articulando o artesanato da Camacha, a ruralidade de Gaula e Santo António da Serra, a dinâmica do Caniço e a frente-mar e património de Santa Cruz através de sinalética moderna, roteiros estruturados e informação turística de qualidade. Simultaneamente, alerta que o desenvolvimento do sector mede-se pela limpeza, segurança, acessibilidade e manutenção regular das zonas balneares e espaços públicos, garantindo que o turismo gera emprego e valor real para o comércio e para os moradores locais.



Lídia Albornoz apelou ao abandono das iniciativas isoladas e à construção de um Plano Estratégico Municipal de Turismo a longo prazo, participado pelos agentes do setor, juntas de freguesia e população. Entre as medidas prioritárias propostas constam a criação de um verdadeiro centro de acolhimento e informação turística, um programa permanente de manutenção de infraestruturas e a constituição de um Conselho Municipal de Turismo.



"O turismo não pode ser pensado apenas dentro dos gabinetes. Tem de ser construído com quem conhece o território, trabalha nele e sente diariamente os seus desafios. O futuro do turismo em Santa Cruz não pode continuar a ser apenas uma promessa, tem de começar a ser uma prioridade", concluiu.

