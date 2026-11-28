O Natal já chegou a Câmara de Lobos, com o acender das iluminações alusivas à época. Centenas de pessoas fizeram questão de acorrer à cidade para conhecer ver o que o município preparou.

Na ocasião, o vereador Manuel Salustino afirmou que o Natal faz parte da identidade e da cultura do povo de Câmara de Lobos. Além disso, apontou que até dia 4 vão estar concluídas as montagens das iluminações nas restantes freguesias do concelho. "Vamos concluir toda a iluminação com 60 quilómetros de gambiarra corrida e que permite ligar a baía de Câmara Lobos à serra do Jardim da Serra", assumiu.

Até 17 de Janeiro, a programação oferece muitos motivos para voltar. A Chegada do Pai Natal, a 5 de Dezembro, promete encantar os mais novos. O 'Natal na Praça', que estreia a 12 de Dezembro, traz um mercadinho e música ao vivo à Praça da Autonomia. Seguem-se a Noite do Mercado do Estreito, a 22 de Dezembro, e o Mega Bolo-Rei, a 3 de Janeiro.