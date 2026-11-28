Al Nassr vence com golo de Samu Costa e bate recorde na Arábia Saudita
O Al Nassr ganhou hoje ao Al Hazem por 1-0, com o golo de Samu Costa a permitir à formação de Ronaldo e Félix atingir 100 jogos seguidos a marcar, batendo o recorde da Liga saudita de futebol.
Com os três internacionais portugueses no onze inicial, o Al Nassr, que jogava fora, adiantou-se no marcador aos 26 minutos por intermédio do trinco luso que, desta feita, para 'variar' foi o 'herói' da partida da 13.ª jornada.
Cristiano Ronaldo e João Félix, que têm estado em plano de destaque no campeonato saudita com golos e assistências, ficaram em branco, mas participaram ativamente no triunfo que permite ao Al Nassr ascender, ainda que à condição, ao segundo posto da tabela classificativa, com os mesmos 31 pontos do líder provisório Al Qadsiah.
Isto, porque o terceiro, Al Hilal, de Rúben Neves, tem 30 pontos mas menos dois encontros disputados, e defronta ainda hoje o sétimo classificado, Al Ettifaq.
Além de ter batido o recorde da Liga saudita, o Al Nassr tem, para já, mais sete jogos seguidos a marcar no campeonato do que o Benfica e o River Plate, que contam com 93, nas ligas portuguesa e argentina, respetivamente.