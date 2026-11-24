Polícia Marítima resgata 12 migrantes em missão na ilha de Gavdos na Grécia
A Polícia Marítima (PM) resgatou hoje 12 migrantes, com idades entre os 16 e os 30 anos, na ilha grega de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation Greece 2026", divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Em comunicado, esta força policial explicou que a operação decorreu na zona de Kastri, após um alerta para um grupo de migrantes junto a uma falésia.
"Os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato para o local, onde verificaram que as características da costa e a reduzida profundidade da zona impossibilitavam a aproximação segura da embarcação à linha de costa", explicou a AMN.
Segundo a mesma fonte, um dos elementos da PM nadou para alcançar o bote, que foi "posteriormente puxado para junto da embarcação da Polícia Marítima, permitindo a realização do resgate e o embarque em segurança dos 12 migrantes.
Os migrantes foram depois "entregues às autoridades competentes".
A Polícia Marítima está na Grécia integrada na missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, que tem como objetivo contribuir para "a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar".