O Núcleo Regional da Quercus da Madeira denunciou, hoje, através de comunicado a falta de avaliação de impacte ambiental da empreitada de construção do segundo campo de golfe do Porto Santo, na sequência de um concurso público lançado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

"Os projectos de construção de campos de golfe com 18 ou mais buracos estão obrigatoriamente sujeitos a avaliação de impacte ambiental (de acordo com a alínea f) do n.º 12 – Turismo, do Anexo II, a que se refere a alínea i) b) do n.º 3 do artigo 1.º do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental) e a execução por fases de um projecto, não o dispensa da respectiva avaliação de impacte ambiental", aponta a associação.

A Quercus indica que estamos perante a execução parcial de um projeto que não foi sujeito, como deveria, a avaliação de impacte ambiental.

Numa ilha de reduzidas dimensões e escassos recursos hídricos, construir mais um campo de golfe fugindo à avaliação de impactes revela total insensibilidade ambiental e evidencia um ostensivo e preocupante desprezo pela legalidade que, vergonhosamente, têm sido recorrentes. Quercus Madeira

A Quercus questiona "como pode a região pretender ser um destino turístico sustentável, sem observar a exigência básica do cumprimento da legislação ambiental". "Este caso, a somar a outros, mostra que a apregoada sustentabilidade não passa, afinal, de uma falsa alegação ambiental (greenwashing). E nestas circunstâncias, que significado pode ter, ser Reserva da Biosfera?", termina.