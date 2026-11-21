O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 21 de Novembro, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado e chuva, sobretudo nas terras altas e na vertente sul da ilha, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, mais frequentes nas zonas altas e na vertente norte.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de sudoeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas. A partir da tarde, irá rodar gradualmente para nordeste.

Na região do Funchal, são esperados períodos de céu muito nublado, com chuva ou aguaceiros, mais prováveis até ao meio da tarde. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, de oeste/sudoeste, tornando-se fraco, inferior a 15 km/h, a partir da segunda metade do dia.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste, com 2 a 2,5 metros, enquanto na costa sul serão de oeste/sudoeste, com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 21 e os 22 graus Celsius.