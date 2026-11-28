Milhões de pessoas passam fome no norte do Iémen controlado pelos rebeldes Houthis, onde as organizações humanitárias enfrentam restrições e falta de financiamento, segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC, sigla inglesa), que classifica a situação de "catastrófica".

Em declarações à AFP, Jan Egeland, líder do NRC, lamentou na sexta-feira em Saná, capital iemenita controlada pelos rebeldes pró-iranianos, uma "situação humanitária trágica" e uma "falta catastrófica" de financiamento internacional para auxiliar a população do país, o mais pobre da península arábica.

Existe uma "grande diferença" entre o sul, controlado pelo Governo e onde numerosas organizações internacionais estão presentes, e o norte, onde estas estão em número reduzido, explicou o secretário-geral do NRC, ainda que "as necessidades estejam por toda a parte".

No norte, "mais de 20 milhões de pessoas não recebem ajuda, ainda que precisem para garantir um nível de vida mínimo", acrescentou.

"Milhões e milhões de pessoas passam fome e estão numa situação de dificuldade extrema", disse.

A guerra entre os rebeldes Houthis e o Governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional e apoiado por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita, provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.

Egeland recordou que milhões de pessoas recebiam ajuda alimentar todos os meses até à suspensão das operações da ONU no norte do país, depois da detenção dos seus trabalhadores humanitários em 2025.

Em outubro passado, a ONU adiantou que 71 membros da organização estavam ainda presos pelos Houthis e revelou a morte de um funcionário, detido desde 2024.

Egeland disse que as sanções impostas aos Houthis por alguns países doadores levaram algumas organizações a abandonar o Iémen, por temerem serem elas próprias alvo de retaliações se ficassem, e que outras perderam "da noite para o dia" a sua capacidade de ajudar, porque dependiam inteiramente da ajuda de países como os Estados Unidos ou a Alemanha, que reduziram os seus orçamentos de ajuda internacional.

Outras organizações ainda denunciaram "ingerências excessivas".

O responsável norueguês apelou à comunidade internacional para que redobre esforços que facilitem o regresso das organizações humanitárias.

O apelo das Nações Unidas para ajuda de emergência ao Iémen em 2026 recolheu apenas 20% do financiamento necessário, e aquela destinada a abrigos de emergência recebeu apenas 13%, lamentou Egeland, qualificando a situação de "catastrófica".