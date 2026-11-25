Uma explosão foi hoje ouvida na capital saudita, Riade, um dia depois de um ataque reivindicado pelos rebeldes houthis do Iémen contra o distrito financeiro da cidade.

A explosão ocorreu por volta da meia-noite (21:00), após as autoridades terem emitido um alerta indicando uma "ameaça aérea hostil", que foi suspenso pouco tempo depois.

Moradores do norte e leste de Riade confirmaram ter ouvido a detonação, com um deles a relatar que as janelas da sua casa "tremeram violentamente".

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita que combate os rebeldes houthis no Iémen tinha anunciado anteriormente que um projétil lançado pelo movimento pró-iraniano atingiu o porto saudita de Jazan, no mar Vermelho.

O porta-voz da coligação, Turki al-Malki, anunciou, numa publicação na rede social X, a "queda de um projétil disparado pela milícia terrorista huthi sobre o porto de Jazan".

O ataque provocou "danos ligeiros, sem feridos entre os civis", acrescentou o porta-voz da coligação militar.

A coligação militar liderada por Riade, que apoia o Governo iemenita contra os houthis, informou ter atingido no Iémen, ao início do dia, "capacidades operacionais" em Hodeida, depois de ter aconselhado os civis a evacuar o local.

A emissora Al-Massirah, ligada aos houthis, noticiou mais tarde, no mesmo dia, novos ataques sauditas contra este porto no mar Vermelho.

Após os primeiros bombardeamentos, os combatentes pró-Irão alertaram que os portos sauditas sofreriam o mesmo destino. O porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, mencionou "o porto de Jidá e todos os outros portos inimigos no Mar Vermelho", sinalizando a possibilidade de novos ataques --- que não tardaram a ocorrer.

As trocas de ataques tornaram-se quase diárias desde o retomar, nos últimos meses, do conflito entre os houthis, que controlam grande parte do Iémen há uma década, e o governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional e apoiado por Riade.

Os houthis reivindicaram ainda, durante a manhã, ataques contra uma refinaria no leste do reino, bem como o ataque ocorrido na véspera contra a torre mais alta do distrito financeiro de Riade, que alberga o riquíssimo fundo soberano saudita (PIF) e foi atingida pela segunda vez em menos de uma semana.

Onze pessoas ficaram feridas no ataque. Duas delas sofreram queimaduras e encontram-se em estado crítico, segundo a Defesa Civil saudita.

No coração da capital, o arranha-céus de 80 andares e 385 metros de altura encontra-se vazio de funcionários, assim como a maior parte do emblemático distrito financeiro, devido à situação de segurança, mas operários estavam no local a realizar reparações nos danos causados pelo ataque anterior.

Paralelamente, no Iémen, os houthis avançam por terra e, segundo as forças governamentais, preparam-se para atacar Áden, a grande cidade do Sul e sede provisória do governo, depois de terem tomado toda a costa do mar Vermelho em setembro.

O governo tinha-se retirado para lá após a tomada da capital, Sana, por combatentes pró-iranianos no início do conflito, em 2014.

Apesar dos incessantes ataques contra os houthis, as forças sauditas ainda têm dificuldade em conter o seu avanço no Iémen, e pagam um preço elevado pelo apoio que dão às forças governamentais, sofrendo ataques no seu próprio território.