A fome deverá agravar-se em 16 regiões nos próximos seis meses, sendo o Sudão e o Iémen --- assolados pela guerra --- dois dos cinco países em maior risco, alertaram hoje as agências da ONU para a alimentação.

As agências apontaram os conflitos, a subida acentuada dos custos dos combustíveis --- associada à guerra no Médio Oriente --- e os cortes drásticos na ajuda humanitária como principais razões para a situação.

A estimativa foi avançada no relatório sobre "Pontos Críticos de Fome" ("Hunger Hotspots"), hoje apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), e faz uma previsão para o período entre dezembro de 2026 e maio de 2027.

O documento coloca o Sudão, o Iémen, o Sudão do Sul, a Somália e o norte da Nigéria no nível de maior preocupação, sendo que estas cinco regiões já se repetem na lista de maior risco desde 2022.

Os territórios palestinianos desceram um nível na escala, na sequência do cessar-fogo em Gaza, em outubro de 2025, mas 67% da população continua a enfrentar uma crise de fome e o relatório adverte que estas melhorias são frágeis.

No Sudão, o risco de fome deverá persistir até janeiro em 13 zonas do Darfur do Norte e Kordofan do Sul, refere o documento.

Na última análise a nível nacional, cerca de 19,5 milhões de pessoas --- ou seja, 41% da população --- enfrentavam níveis de fome de crise ou piores.

Em dois campos de deslocados na região de Jebel Marra Oriental, em Darfur do Sul, as taxas de desnutrição aguda ultrapassaram o limiar que define a situação de fome.

Os preços do sorgo (também conhecido como milho-zaburro e que é o quinto cereal mais produzido no mundo) no Sudão mais do que duplicaram num ano, impulsionados pelos combates e pelo aumento dos custos dos combustíveis, associado ao conflito no Médio Oriente.

Segundo o relatório, o conflito também provocou um aumento para mais do dobro nos preços do gasóleo em relação ao ano passado.

A seca --- associada ao fenómeno El Niño (um aquecimento natural das águas do Oceano Pacífico que perturba os padrões meteorológicos a nível global) --- veio agravar a situação, afetando até 55% das terras agrícolas no estado de Sennar e 70% no estado de Gedaref, duas das principais regiões agrícolas do Sudão.

Também no Iémen é esperado que a fome se agrave, à medida que os combates --- retomados em julho --- se alastram por várias frentes.

O país encontra-se em guerra desde 2014, ano em que os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, tomaram a capital, Sanaa, levando uma coligação liderada pela Arábia Saudita a intervir no ano seguinte.

O cerco à cidade de Taiz, no sudoeste, criou condições semelhantes a um bloqueio e, desde o início da escalada do conflito, mais de 300.000 pessoas foram deslocadas, sobretudo nas províncias de Taiz, Lahj e Aden.

Nas zonas sob controlo governamental, 1,8 milhões de pessoas enfrentam níveis de fome de emergência --- um aumento face aos 1,6 milhões registados na análise anterior.

Não existem avaliações recentes relativas às zonas controladas pelos Huthis, que se tornaram de mais difícil acesso para as organizações humanitárias à medida que o conflito se intensificou.

A última projeção a nível nacional, que abrangeu o período até fevereiro, indicava que 18,3 milhões de pessoas --- mais de metade da população --- se encontravam em situação de crise ou pior.

Um dos fatores para o agravar destas situações é a quebra acentuada de ajuda humanitária, uma vez que os principais doadores reduziram o financiamento.

A assistência alimentar e nutricional destinada às cinco regiões que suscitam maior preocupação diminuiu cerca de 62% entre 2022 e 2025 --- sendo que, no caso do Iémen, a redução foi de 79%.

Segundo a diretora-geral adjunta da FAO e coautora do relatório, Beth Bechdol, as alterações registadas nos últimos anos nas políticas dos governos doadores retiraram milhares de milhões de dólares ao financiamento humanitário e de desenvolvimento, impedindo as agências de chegar a tantas pessoas como anteriormente.

A previsibilidade do financiamento é tão importante quanto o montante, destacou, uma vez que a ajuda aos agricultores tem de chegar durante as épocas de sementeira e de colheita.

Com as previsões relativas ao fenómeno El Niño em mãos, referiu, as agências deveriam pré-posicionar sementes e proteger o gado antes da ocorrência de desastres, em vez de andarem a responder a uma crise após outra.

"Quando essa janela de oportunidade se perde, já não se recupera", alertou.