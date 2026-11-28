O deputado Francisco Gomes acusou o PSD e o PS de serem os principais responsáveis pela crise habitacional portuguesa, considerando que décadas de políticas erradas conduziram o país a uma situação insustentável. O parlamentar criticou ainda o governo de Luís Montenegro por copiar propostas do CHEGA que anteriormente rejeitara, garantindo que, na sua opinião, é injusto esperar que o partido de André Ventura resolva sozinho os problemas criados pelos sucessivos executivos.

A crise da habitação não começou ontem, nem no ano passado, nem na legislatura passada! É o resultado de décadas de incompetência do PSD e, sobretudo, do PS. Destruíram a capacidade de resposta do Estado, sufocaram a construção e transformaram o acesso à habitação num pesadelo para os portugueses". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Através de nota à imprensa, Francisco Gomes apontou como principais causas da crise a degradação e o desaproveitamento do património público, o desinvestimento na construção de habitação, a burocracia dos licenciamentos, a fiscalidade excessiva, a insuficiente protecção dos senhorios e da propriedade privada e a pressão sobre o mercado habitacional que associa à imigração descontrolada que possibilitou a entrada de dois milhões de estrangeiros em Portugal.

O PS agravou criminosamente esta crise ao promover uma imigração descontrolada, sem garantir casas, serviços públicos ou condições de integração. Agora quer fugir às responsabilidades e apresentar-se como salvador de uma tragédia que ajudou a criar. A isto chama-se hipocrisia". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado recordou que o CHEGA há muito defende a redução do IVA na construção para 6%, a mobilização de imóveis públicos, incentivos fiscais ao arrendamento, maior segurança jurídica para os senhorios, cedência de terrenos do Estado para habitação acessível e investimento em construção modular e industrial como forma de encurtar os prazos de construção.

Montenegro apresenta-se como reformista, mas é um especialista em anúncios. O PSD votou contra propostas do CHEGA durante anos e agora procura copiá-las e vendê-las como novidades. São fortes na propaganda, fraquíssimos na execução e perfeitamente incapazes de reconhecer os próprios erros e a própria incompetência". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes criticou igualmente o presidente da República e o primeiro-ministro pela atenção concedida a movimentos de protesto pela habitação, acusando o Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PS de procurarem nas ruas a influência política que não têm no parlamento.

Seguro e Montenegro têm a espinha dorsal de uma lesma e a firmeza de um camaleão. Cedem perante movimentos dominados pelo bafio guevarista e ignoram propostas de deputados democraticamente eleitos. Portugal não pode ser governado pela anarquia da rua e pelas fantasias ideológicas da esquerda radical". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar sublinhou que o CHEGA já apresentou ao primeiro-ministro um pacote de cinquenta propostas para enfrentar a crise, recusando assumir isoladamente as consequências das políticas dos restantes partidos.

E concluiu: "Fizemos a nossa parte! Apresentámos cinquenta propostas concretas, mas ninguém espere que o CHEGA venha limpar sozinho a porcaria política que PSD e PS fizeram durante décadas. Não nascemos para segurar as calças de ninguém, para salvar a incompetência de Montenegro ou para alimentar os jogos podres do PS. Se é para isso, fiquem a falar sozinhos".