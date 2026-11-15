Houthis do Iémen libertam 600 combatentes pró-governo

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou hoje que os houthis pró-iranianos do Iémen libertaram 600 membros das forças governamentais que se encontravam detidos desde o recomeço das hostilidades em julho.

"Hoje, 600 pessoas detidas no âmbito do conflito em curso no Iémen foram libertadas unilateralmente pelas autoridades em Sanaa", indicou o CICR, que acompanhou estas libertações, em comunicado hoje divulgado, citado pela AFP.

A comissão responsável pelo dossiê dos prisioneiros do movimento pró-iraniano confirmou estas informações durante uma conferência de imprensa em Sanaa.

O seu presidente, Abdelkader al-Mourtada, afirmou que se trata da "maior operação de indulto e libertação de prisioneiros levada a cabo unilateralmente na história dos confrontos" no Iémen, onde o conflito eclodiu em 2014.

Por seu turno, o CICV indicou que as suas equipas tiveram acesso a cada um dos prisioneiros libertados, nomeadamente para avaliar o seu estado de saúde, mas não avançou mais pormenores.

Referindo-se a uma iniciativa "humanitária" dos houthis, al-Mourtada precisou, que, até à data, 2.612 prisioneiros tinham sido "libertados no âmbito de iniciativas unilaterais anteriores", ao mesmo tempo que afirmou que o campo adversário não tinha "tomado qualquer iniciativa humanitária nem procedido a qualquer libertação unilateral de prisioneiros desde o início dos confrontos".

O representante houthi atribui a responsabilidade a Riade, que apoia o governo iemenita. Segundo o responsável, "os sauditas deram instruções ao campo adversário e às Nações Unidas para impedir qualquer avanço na questão dos prisioneiros".

Em 2014, os houthis lançaram uma ofensiva contra as forças governamentais iemenitas e assumiram o controlo de vastas áreas do país, nomeadamente da capital, Sanaa.

No ano seguinte, uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita interveio para apoiar o governo iemenita.

Um cessar-fogo em vigor desde 2022 foi quebrado em julho, no contexto do conflito regional. Desde então, no terreno iemenita, mais de 1.600 pessoas foram mortas e mais de 300.000 foram obrigadas a fugir, segundo a ONU.