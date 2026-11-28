Filipe Sousa, deputado do Juntos pelo Povo (JPP) na Assembleia da República, anunciou esta manhã, no Aeroporto Internacional da Madeira, que vai levar ao próximo debate quinzenal com o primeiro-ministro a regulamentação do diploma da mobilidade aérea. O deputado criticou o PSD/CDS e o PS por terem inviabilizado a proposta do JPP que fixava o dia 31 de Janeiro de 2027 como prazo para regulamentar o diploma e denunciou também o chumbo da verba de até 40 milhões de euros proposta pelo partido para o transporte marítimo de passageiros e mercadorias.

“Já tenho um requerimento feito”, adiantou Filipe Sousa, antes de anunciar que voltará a exigir uma resposta do chefe do Governo no debate da próxima semana.

O parlamentar do JPP disse que iria novamente "confrontá-lo com esta situação”, referindo-se ao diploma aprovado em Junho, cuja regulamentação continua a aguardar.

Nós não vamos baixar os braços". Filipe Sousa

Para Filipe Sousa, o que está em causa é o valor que os residentes têm de desembolsar quando compram uma viagem. “Houve uma oportunidade, aliás, houve várias oportunidades”, sublinhou, recordando que as iniciativas apresentadas pelo partido já poderiam ter permitido aos madeirenses, porto-santenses e açorianos pagar “somente a sua parte”. No caso dos madeirenses, precisou, são “59 e 79 euros”.

Segundo nota à imprensa, Filipe Sousa dirigiu uma crítica particular ao secretário-geral do PS, que, segundo o deputado, defendera na véspera, durante uma visita à Madeira, que os residentes deveriam pagar apenas a parcela que lhes cabe. “Falou, e bem, que os madeirenses têm que pagar somente a sua componente”, observou. O deputado lembrou, porém, que, quando o JPP propôs na Assembleia da República um prazo para regulamentar o diploma, o PSD votou contra, incluindo os seus deputados eleitos pela Madeira, e o PS absteve-se. Filipe Sousa vê nessa votação “um completo alheamento dos partidos que governaram até hoje o nosso país” em relação às questões das regiões autónomas.

“E na mobilidade marítima há também uma incoerência gritante”, prosseguiu o deputado. Segundo Filipe Sousa, o JPP foi o único partido a apresentar, no âmbito do Orçamento do Estado, uma proposta com “uma dotação orçamental de até 40 milhões” para assegurar, através de “um serviço público e efetivo”, o “transporte marítimo de passageiros e mercadorias para a Madeira”. Também neste caso, apontou, a proposta foi inviabilizada pelo PSD, com os votos dos deputados sociais-democratas eleitos pela Madeira e a abstenção do PS.

“Isto, de uma certa forma, revolta-me”, declarou, lembrando que ambos os partidos já tiveram responsabilidades de governo e oportunidades para resolver o problema. “Quando chega a hora da verdade”, criticou, “inviabilizam” as propostas e depois “vêm a chorar lágrimas de crocodilo” por o Estado continuar sem cumprir as suas responsabilidades para com a Madeira.