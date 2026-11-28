A Ribeira Brava prepara-se para dar início à programação de Natal 2026, na próxima segunda-feira, 30 de Novembro, com uma noite que promete juntar música, luz e animação no centro da vila.

Um dos momentos de destaque da abertura será o 'Concerto de Abertura de Natal com videomapping by Deepvision', agendado para as 18h30, na fachada da Câmara Municipal da Ribeira Brava. O espectáculo de luzes e projecções será acompanhado pelo Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava, assinalando o arranque oficial das festividades natalícias no concelho.

A partir das 20 horas, as atenções centram-se no Frente Mar, com a abertura do Mercadinho de Natal, que permanecerá em funcionamento até 9 de Janeiro. Na noite inaugural, a animação estará a cargo da Orquestra de Bandolins Ribeira-bravense e de Júlia Ochoa, estando também prevista a viagem inaugural do Comboio de Natal.

Outro dos momentos da noite será a Caminhada de Natal, marcada para as 20h30, com partida no Frente Mar, junto ao Busto do Visconde. A organização convida os participantes a trazerem o seu gorro de Natal e a juntarem-se ao percurso pelo centro histórico da vila.

A programação prolonga-se ao longo de Dezembro e início de Janeiro, com um conjunto diversificado de iniciativas culturais, musicais e recreativas, destinadas a diferentes públicos.

Entre os destaques estão a Exposição de Presépios, com abertura a 2 de Dezembro, no Espaço do Artesão, e os vários momentos de animação no Mercadinho de Natal, que contará com a participação de artistas e grupos como Encontro Vozes de Natal, Carlota Correia, Live Brisk, Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava, Sandra & Ricardo, Banda Fixe, Lia Lemos, ARS 3motions, Akoustic Junkies, Tiago Freitas, SampleBand, Álvaro Florença, Associação de Fados da Madeira, entre outros.

O programa contempla ainda a chegada do Pai Natal, no dia 13 de Dezembro, o Almoço de Natal Sénior, a 17 de Dezembro, e a iniciativa 'Natal em Tons de Fado', no dia 18. A 19 de Dezembro, realiza-se a Noite do Mercado, que incluirá o primeiro sorteio da campanha 'Eu opto pelo comércio local'.

Já no final do ano, a programação integra a Festa de Passagem de Ano, intitulada 'Revilhão Puxado', a 31 de Dezembro, seguindo-se novos momentos de animação no Mercadinho de Natal, em janeiro, com encerramento previsto para o dia 9.