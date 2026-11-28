O Santa Clara pode apanhar hoje provisoriamente o Sporting no terceiro lugar da I Liga de futebol, se vencer no estádio do Moreirense, numa 12.ª jornada marcada pelo clássico de domingo entre os 'leões' e o líder FC Porto.

Os açorianos ocupam uma surpreendente quarta posição, a três pontos de distância do Sporting (apesar de terem sofrido as duas únicas derrotas no campeonato nas últimas três rondas, ambas em casa), e procuram conquistar a quinta vitória na condição de visitante, em seis encontros, no terreno do nono classificado.

O Santa Clara tentará, por outro lado, manter-se à frente do Arouca e do Académico de Viseu, quinto e sexto classificados, ambos com menos um ponto relativamente aos insulares, que também entram hoje em campo, recebendo o Rio Ave (17.º e penúltimo colocado) e Alverca (11.º), respetivamente.

No último jogo do dia, o Vitória de Guimarães procura melhorar o 14.º lugar, na receção ao Estrela da Amadora, 12.º posicionado, mas o jogo mais esperado da ronda está marcado para domingo, quando o FC Porto, campeão em título e líder 100% vitorioso da I Liga de 2026/27, receber o Sporting, que já está a nove pontos de distância.

O Benfica, que ocupa o segundo posto, com menos cinco pontos do que o rival portuense e com quatro de vantagem relativamente aos 'leões', recebe na segunda-feira o Famalicão, 10.º classificado, depois de ter sofrido na quinta-feira uma pesada derrota na Liga Europa, por 4-0, imposta pelo Viktoria Plzen, na República Checa.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 nov:

Marítimo - Nacional, 1-2

- Sábado, 28 nov:

Arouca - Rio Ave, 15:30.

Moreirense - Santa Clara, 15:30.

Académico de Viseu - Alverca, 18:00.

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 20:30.

- Domingo, 29 nov:

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00.

FC Porto - Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 30 nov:

Benfica - Famalicão, 20:15.

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15.