Lídia e Vítor ficaram desempregados depois dos 50 e, apesar dos anos de experiência acumulada, estes licenciados passaram a ser vistos pelas empresas como "demasiado velhos", um drama que afeta cerca de 25 mil pessoas em Portugal.

Há atualmente no país cerca de 25.000 pessoas com mais de 50 anos licenciadas e desempregadas, segundo a associação sem fins lucrativos "dNovo", que trabalha com estes profissionais e que nos últimos quatro anos conseguiu reintegrar no mercado de trabalho 232 pessoas, contactando empresas e preparando os profissionais, como Vítor ou Lídia, para entrevistas.

Vítor Machado ficou desempregado aos 52 anos e só passados 11 meses voltou a arranjar trabalho, mesmo tendo uma licenciatura em gestão e uma pós-graduação em logística e gestão da cadeia de abastecimento.

Antes de ficar desempregado, trabalhava num projeto que não estava a trazer resultados e por isso foi-lhe proposto um novo cargo. Vítor Machado recusou a proposta e ambas as partes decidiram terminar a relação de trabalho por acordo mútuo.

"Achava que não seria tão difícil reintegrar-me no mercado de trabalho", lamentou à Lusa, indicando que trabalhou 23 anos na área das telecomunicações e enviou currículos "que não eram respondidos".

Vítor Machado disse que foi um dos mentores da associação dNovo que o ajudou a regressar ao mercado de trabalho.

O mentor da dNovo que lhe foi atribuído era o diretor-executivo de uma empresa e tinha um lugar para Vítor Machado.

Segundo Vítor Machado, o que mais o afetou durante o tempo em que esteve desempregado não foi a situação económica, uma vez que teve o apoio da família, mas sim o sentimento de rejeição por causa da idade, o "ser demasiado velho para as empresas para trabalhar".

Lídia Lopes (nome fictício) ficou sem emprego aos 52 anos, uma situação que se arrastou por dois anos, mesmo com uma licenciatura em direito e 30 anos de experiência profissional na área da saúde.

Lídia Lopes acredita que a dificuldade em arranjar trabalho estava mais relacionada com o nível remuneratório, que é mais alto para uma pessoa com muitos anos de experiência do que para um jovem que está em início de carreira.

"Nós já termos uma determinada idade e em termos de remuneração estamos num nível, que [leva algumas] empresas a optar por contratar pessoas para aquela função a pagar menos", explicou.

Em 2023, Lídia Lopes, que trabalhou como administradora e gestora, deixou de se rever no local de trabalho, após uma reestruturação na empresa e decidiu sair.

Em 2025, conheceu a dNovo, que a ajudou a adquirir novas competências, a preparar entrevistas e candidaturas.

Depois de uma candidatura com várias etapas que começou em setembro de 2025, Lídia Lopes voltou a integrar o mercado de trabalho em abril deste ano e, neste momento, com 55 anos, trabalha para o Estado.

A presidente da dNovo, Isabel Viegas, disse à Lusa que os profissionais apoiados pela associação estão em média há mais de um ano à procura de trabalho, havendo casos de pessoas que já estão desempregadas há três anos.

A responsável da associção referiu que as principais razões para o desemprego depois dos 50 anos estão relacionadas com reestruturações, redução de efetivos, rejuvenescimento de equipas e encerramentos de empresas.

Isabel Viegas disse ainda que a associação lançou a campanha de sensibilização "O talento não se descarta", que decorre até ao final do mês, com o objetivo de combater o idadismo (discriminação de indivíduos ou grupos com base na sua idade) e promover a diversidade etária nas empresas.