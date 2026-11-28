O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, entrega hoje à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses a Medalha de Mérito de Emergência e Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, no grau ouro, distintivo azul.

A distinção reconhece os 100 anos de existência desta Associação Humanitária de Bombeiros, a sua dedicação exemplar ao serviço público e o contributo decisivo prestado, ao longo de um século, na proteção, socorro e salvaguarda das populações da Madeira.

"Este momento assume um significado histórico, uma vez que esta é a primeira vez que a Medalha de Mérito de Emergência e Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira é atribuída, sublinhando a relevância do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e o seu papel fundamental na segurança e bem-estar da comunidade madeirense", indica nota à imprensa.