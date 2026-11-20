A Câmara de Manteigas vai decretar a situação de alerta municipal a partir das 00:00 de sábado por causa do agravamento das condições meteorológicas previstas para esse dia, disse o presidente da autarquia.

"Os manteiguenses estão alarmados e preocupados, pelo que é preciso acautelar vidas e bens nos próximos dias", afirmou Flávio Massano em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de hoje nos Paços do Concelho.

Para sábado, a autarquia determinou restrições de circulação e estacionamento nas ruas adjacentes ao Ribeiro da Vila e recomendou aos moradores que ali residem que se mudem para casas de familiares.

"Não é necessário" habitações, mas as pessoas "devem estar preparadas porque vamos monitorizar o leito e durante a manhã já saberemos como vai ser o dia", disse Flávio Massano.

O presidente da Câmara de Manteigas acrescentou que, ao contrário, de quarta-feira, "desta vez estamos preparados, temos maquinaria e operacionais no terreno para intervir muito rapidamente".