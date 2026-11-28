As expectativas de inflação dos consumidores da zona euro nos próximos doze meses e a perceção da inflação dos últimos doze meses aumentaram fortemente em outubro, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE).

Os consumidores previram em outubro uma inflação na zona euro de 3,5% nos próximos doze meses, contra 3,1% da pesquisa anterior de setembro, segundo o relatório que o banco central realizou no décimo mês do ano, publicado hoje.

No entanto, as expectativas de inflação dos consumidores a doze meses mantêm-se abaixo do nível registado no início da guerra no Irão em março de 2026 (4%).

Além disso, os consumidores percecionaram uma taxa de inflação de 4,1% nos 12 meses anteriores, um máximo desde julho de 2024, contra 3,6% na pesquisa de setembro.

Os preços de consumo subiram em outubro 4%, um máximo em três anos, devido à energia, contra 3,8% em setembro.

As expectativas de inflação dos consumidores a três anos aumentaram de 2,9% para 3%, voltando ao nível observado em março de 2026.

As expectativas de inflação a cinco anos mantiveram-se em 2,5% pelo terceiro mês consecutivo, que representa o nível mais alto desde o início da série em agosto de 2022.

"A incerteza em torno das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou pelo segundo mês consecutivo, situando-se acima do nível anterior ao início do conflito no Médio Oriente", disse o BCE.

Os consumidores com rendimentos mais baixos têm perceções e expectativas de inflação mais elevadas do que os de rendimentos mais altos.

Os entrevistados mais jovens (de 18 a 34 anos) mostram perceções e expectativas de inflação mais baixas do que os entrevistados mais velhos (de 35 a 54 anos e de 55 a 70 anos).

Os consumidores da zona euro preveem que a economia da região se contraia 1,4% nos próximos doze meses, depois de terem previsto na pesquisa de setembro uma contração de 1,5%.

Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro se situará nos próximos doze meses em 11%, contra 11,3% na pesquisa anterior de setembro.