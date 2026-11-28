O espanhol Marc Márquez (Ducati) anunciou ontem a retirada do motociclismo, durante os treinos do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, última ronda do Mundial de Velocidade, dias depois de conquistar o 10.º título mundial, oitavo no MotoGP.

O piloto de 33 anos despede-se este fim de semana, na última ronda da temporada, de uma carreira em que conquistou 10 títulos mundiais: um em 125cc, em 2010, outro em Moto2, em 2012, e oito em MotoGP, em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026.

"Obrigado a todos os que fizeram parte desta viagem. Espero que tenham desfrutado tanto como eu. Esta será a minha última corrida em MotoGP. Fizemos história", escreveu Márquez na rede social Instagram.

A Ducati também confirmou a decisão: "É oficial. Marc Márquez decidiu retirar-se do MotoGP".

O anúncio surgiu durante a primeira jornada de treinos em Valência, cinco dias depois de o espanhol ter assegurado o título no Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde terminou a corrida principal na oitava posição.

Márquez chega à despedida com 80 vitórias, 134 pódios e 78 pole positions em 225 grandes prémios disputados na categoria principal, além de 25 triunfos em corridas sprint.

No conjunto das três categorias pelas quais passou, soma 106 vitórias e outras tantas pole positions. Aos resultados de MotoGP juntam-se 16 triunfos e 25 pódios em 32 provas de Moto2, e 10 vitórias e 14 pódios em 46 corridas de 125cc.

Nascido em Cervera, na Catalunha, em 17 de fevereiro de 1993, o piloto do número 93 estreou-se no Mundial no Grande Prémio de Portugal de 2008, no Estoril, terminando na 18.ª posição na categoria de 125cc. A primeira vitória chegou em Itália, em 2010, ano em que conquistou o primeiro título, precisamente na categoria mais baixa do motociclismo mundial.

Depois de ser vice-campeão de Moto2 em 2011 e campeão em 2012, subiu à categoria principal com a Honda, estreando-se com um terceiro lugar no Qatar, em 2013.

Na corrida seguinte, no Grande Prémio das Américas, tornou-se o mais jovem vencedor de uma prova da classe rainha, aos 20 anos e 63 dias. Meses depois, em Valência, foi o mais novo campeão, com 20 anos e 266 dias, e o primeiro a sagrar-se campeão no ano de estreia na categoria principal.

Foi também o quarto piloto a conquistar títulos em três categorias diferentes, depois dos britânicos Mike Hailwood e Phil Read e do italiano Valentino Rossi.

Em 2014, venceu as primeiras 10 corridas da temporada e terminou o campeonato com 13 triunfos e 13 pole positions, antes de conquistar outros quatro títulos consecutivos entre 2016 e 2019.

A carreira sofreu uma interrupção em 2020, quando uma queda em Jerez de la Frontera lhe provocou uma fratura no braço direito, seguindo-se várias operações e um longo período de recuperação.

Após deixar a Honda, passou em 2024 pela Gresini, equipa privada com motas Ducati, antes de ingressar na formação oficial italiana, com a qual conquistou os títulos de 2025 e 2026.

O campeonato deste ano ficou marcado pela recuperação de uma desvantagem de 102 pontos para o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), após sete rondas, a maior de sempre na competição, segundo a organização do MotoGP.

Com o oitavo título na classe rainha, Márquez ultrapassou os sete de Rossi e igualou Giacomo Agostini, cujos triunfos foram alcançados na era das 500cc. No conjunto das categorias, os 10 campeonatos colocam-no em terceiro no palmarés, atrás de Agostini, com 15, e do espanhol Ángel Nieto, com 13 (mas nenhum na categoria principal).