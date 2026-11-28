Três homens foram detidos, na quinta-feira, no Porto e em Gaia, suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 60 mil doses de estupefacientes, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, aquela força militar explica que a investigação teve início em 2024 e que a rede "investigada dedicava-se à recolha de produto estupefaciente no sul do país, com o intuito de ser colocado à venda de potenciais consumidores nos distritos do Porto e Braga".

Segundo a GNR, 10 suspeitos de pertencerem àquela rede foram já detidos, estando três deles sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Os detidos têm idades entre os 27 e os 43 anos.

A ação policial, explica o texto, foi realizada em três fases distintas e totalizou 46 buscas, das quais 21 domiciliárias, 15 em veículos, oito em anexos e duas em estabelecimentos comerciais.

No total, foram apreendidas 42 mil doses de canábis, 11 mil doses de cocaína, 12 mil doses de heroína, 440 de liamba, 12 viaturas, cinco armas de fogo, 130 munições, 23 telemóveis, 42 garrafas de óxido nitroso, cinco rastreadores GPS, 17.500 euros em dinheiro e diversos artigos pirotécnicos.

A GNR refere que um dos detidos foi constituído arguido e os restantes dois vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, para aplicação das medidas de coação.